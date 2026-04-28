Las 4 plantas que jamás deberías poner en macetas de barro

Parece una buena idea. Las macetas de barro quedan lindas, dan un toque natural y son las favoritas en patios y balcones. Pero hay un problema que muchos ignoran: no todas las plantas sobreviven ahí. Algunas especies sufren por la pérdida rápida de humedad y terminan con hojas secas o raíces dañadas.

Las macetas de barro tienen una característica clara: absorben y evaporan agua con rapidez. Eso ayuda a plantas resistentes a la sequía, como cactus o suculentas. Pero para otras especies es un desastre.

Una de las más afectadas es el helecho. Necesita tierra húmeda casi todo el tiempo. En barro, el sustrato se seca rápido y las hojas empiezan a ponerse marrones. Muchos creen que el problema es la luz, pero el verdadero golpe está en la falta de humedad.

La venus atrapamoscas también entra en la lista negra. Esta planta carnívora requiere humedad estable y agua sin minerales. El barro absorbe sales y eso termina dañando las raíces. En pocos días pierde fuerza y deja de crecer.

El lirio de la paz es una alternativa que decora con sus flores blancas durante todo el año Foto: SHUTTERSTOCK El lirio de la paz Foto: SHUTTERSTOCK

Otra planta que no la pasa bien es el lirio de la paz. Aunque resiste algo más, exige riegos constantes cuando está en terracota. Si pasa varias horas con tierra seca, las hojas caen y la planta pierde color.

Las orquídeas también necesitan atención especial. Muchos expertos prefieren recipientes transparentes o con drenaje amplio para controlar raíces y humedad. El barro acelera el secado y afecta la hidratación.