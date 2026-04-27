La serie española de Netflix que explota: 6 capítulos y tensión al máximo

La serie española de Netflix que todos ven en un día y no pueden soltar. Seis capítulos y un encierro brutal.

En Netflix hay una serie que atrapa desde el primer minuto. Es corta, directa y no da respiro. Con solo seis capítulos, esta producción española se volvió tema de conversación por su ritmo, su encierro asfixiante y una historia que escala en cada escena sin frenar.

Suspenso en Netflix Se trata de La noche más larga. Todo empieza con la detención de Simón Lago, un asesino en serie que no opone resistencia. Su traslado a la prisión psiquiátrica de Monte Baruca genera sorpresa. Nadie entiende por qué termina allí. Y esa duda marca el tono de la historia.

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La tensión sube cuando hombres armados rodean el lugar. Su objetivo es claro: capturar a Lago. Pero dentro de la cárcel, el director Hugo, interpretado por Alberto Ammann, enfrenta una decisión límite. Entregar al prisionero o resistir. Cada minuto cuenta y el peligro crece.