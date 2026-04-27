Los 4 ejercicios que eliminan las alas de murciélago más rápido

Brazos firmes sin gimnasio: la rutina que todos están haciendo en casa. Di adiós a las alas de murciélago con estos ejercicios simples.

Las alas de murciélago aparecen por pérdida de masa muscular, acumulación de grasa y paso del tiempo. La zona afectada es el tríceps, el músculo que da firmeza al brazo. La buena noticia es clara: con ejercicios simples y constancia, el cambio se nota en pocas semanas si se trabaja bien.

Ejercicios para brazos El primero que no falla son los fondos de tríceps en silla. Se hacen con el peso del cuerpo y activan directo la zona. Solo necesitas una silla firme. Baja el cuerpo flexionando los codos y vuelve a subir. Este ejercicio fortalece y mejora la firmeza del brazo con repeticiones constantes.

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La extensión de tríceps por encima de la cabeza es otro básico. Se hace con mancuerna o botella con peso. El movimiento lleva los brazos hacia atrás y luego hacia arriba. Este gesto trabaja la parte que más se afloja con los años. Es uno de los más recomendados por entrenadores.

La patada de tríceps es ideal para marcar el músculo. Se realiza inclinado hacia adelante con una mancuerna. El brazo se extiende hacia atrás hasta quedar recto. Este ejercicio activa varias zonas del brazo y ayuda a reducir la flacidez con trabajo constante.