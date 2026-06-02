A los 60 todo cambia: los 4 ejercicios que ayudan a ganar fuerza, equilibrio y energía

Mover el cuerpo ya no es un lujo. Después de los 60 años, mantenerse activo ayuda a cuidar los músculos, las articulaciones y el equilibrio. Médicos y especialistas en envejecimiento destacan que ciertos ejercicios ayudan a reducir caídas, mejorar la movilidad y sostener la autonomía diaria.

Caminar sigue entre las actividades más valoradas para adultos mayores. Ayuda al corazón, mejora la circulación y favorece el estado de ánimo. También reduce el sedentarismo, uno de los problemas que más preocupa en esta etapa. Con caminatas de 30 minutos, varios días por semana, muchas personas sienten más energía y menos rigidez corporal.

Otro ejercicio esencial es el trabajo de fuerza. Con bandas elásticas, botellas con agua o pesas livianas, se fortalecen piernas y brazos. Esto ayuda a levantarse de una silla, subir escaleras y mantener estabilidad. La pérdida de masa muscular aumenta con la edad, por eso los especialistas recomiendan entrenar fuerza al menos dos veces por semana.

mujer mayor deportista La caminata es el mejor ejercicio. Fuente: IA Gemini.

Los ejercicios de equilibrio también ocupan un lugar importante. Actividades simples, como pararse sobre un pie o caminar en línea recta, ayudan a reducir el riesgo de caídas. Este punto gana importancia después de los 60, ya que una caída afecta la movilidad y la independencia en la vida diaria.

El estiramiento tampoco debe faltar. Mantener flexibilidad ayuda a mover el cuerpo con menos dolor y tensión. Muchos adultos mayores eligen yoga suave o rutinas cortas para mejorar movilidad en espalda, cuello y piernas. Además, el cuerpo responde mejor durante otras actividades físicas.