Adiós a la escoba tradicional: la tendencia que revoluciona la limpieza del hogar

La escoba siempre ha sido el símbolo indiscutido de limpieza . Con los años los hábitos fueron cambiando y en la búsqueda de optimizar el tiempo y reducir el desgaste físico, hay un dispositivo tecnológico que cambió todo: la aspiradora inalámbrica.

La ventaja de este electrodoméstico es su autonomía. Al funcionar con baterías que se recargan elimina la molestia de cables y enchufes. Tiene un diseño ultraliviano que la transforma en una opción ideal para los que buscan limpiar el piso en pocos minutos.

A diferencia del barrido convencional, que muchas veces dispersa el polvo en el aire , estos equipos succionan la suciedad de raíz. Además, las versiones actuales vienen equipadas con boquillas específicas para eliminar pelos de mascotas, alcanzar rincones estrechos y limpiar tapizados con mucha precisión.

Este salto tecnológico tiene beneficios que son clave porque se logra una limpieza de los ambientes en la mitad del tiempo. Evita los dolores de espalda y se atrapan alérgenos y partículas finas que la escoba ignora.

El mercado ofrece hoy un abanico muy amplio de precios, adaptándose tanto a quienes buscan algo sencillo como a los que exigen máxima potencia. Los modelos de mano más accesibles rondan los 28 mil pesos y los 40 mil pesos. Mientras que las “aspiradoras escoba” que combinan potencia y comodidad, se encuentran entre los $90.000 y $170.000.

En tanto, los equipos de alta gama con gran autonomía, sensores inteligentes y múltiples accesorios pueden superar los $200.000, llegando incluso a los $300.000 en marcas de primera línea.