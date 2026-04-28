Adiós manchas: blanqueá tus pisos de cerámica con ingredientes caseros

La solución para pisos de cerámica opacos y manchados está en tu cocina: te enseñamos el método casero.

Los pisos se verán brillantes con este consejo de limpieza. Foto: Cleaning - LoveToKnow

Con el uso diario, es común que el color de la cerámica del suelo pierda su brillo original. Poco a poco aparecen manchas y una opacidad que, por más que realicemos una limpieza regular, parecen imposibles de quitar. Afortunadamente, no es necesario gastar en productos costosos para los pisos: la solución está en dos ingredientes que todos tenemos en la cocina.

El paso a paso para blanquear las superficies Para lograr un resultado profesional y recuperar la blancura de tus pisos, seguí este procedimiento:

Limpieza inicial: retirá el polvo y los residuos sueltos con escoba o aspiradora para evitar que se forme barro al aplicar la mezcla.

Prepará la solución: en un balde con agua tibia, mezclá una taza de vinagre blanco y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Aplicación estratégica: pasá el trapo o mopa con la mezcla por toda la superficie. Prestá especial atención a las juntas, que es donde más suciedad y bacterias suelen acumularse.

Tiempo de acción: dejá que la solución actúe entre 5 y 10 minutos. Esto permitirá que la reacción química penetre en las manchas más difíciles.

Enjuague y secado: repasá con un trapo humedecido solo en agua limpia y secá con un paño de microfibra para evitar que queden marcas de gotas. Limpieza Consejos para asear pisos Foto: Shutterstock La mezcla de vinagre y bicarbonato es ideal para limpiar las juntas de los pisos sin dañar el esmalte. Foto: Shutterstock

¿Por qué esta mezcla casera es tan efectiva? La combinación de bicarbonato y vinagre genera una reacción efervescente natural que ayuda a despegar la grasa y la suciedad incrustada sin esfuerzo. Mientras el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que remueve las manchas, el ácido del vinagre desinfecta y elimina la película de opacidad que opaca el esmalte.