Cumpliste 35: estos son los 6 ejercicios que protegen tus músculos, huesos y corazón
Después de los 35, estos 6 ejercicios ayudan a conservar fuerza y energía sin pasar horas en el gimnasio. La rutina que muchos adoptan.
El cuerpo cambia. Y eso no es una mala noticia. A partir de los 35 años, mantenerse en forma no depende de largas horas en el gimnasio. Hay ciertos ejercicios que ayudan a proteger músculos, corazón, equilibrio y resistencia, aspectos que cobran más importancia con el paso de los años.
Ejercicios para estar en forma después de los 35
Uno de los más recomendados es caminar a paso rápido. Esta actividad ayuda al corazón, favorece la circulación y contribuye al control del peso corporal. Además, es una opción accesible para casi cualquier persona y requiere poco equipamiento.
El entrenamiento de fuerza también ocupa un lugar destacado. Ejercicios con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal ayudan a conservar masa muscular. Diversos estudios señalan que este tipo de trabajo físico resulta importante para proteger los huesos y mantener la independencia física con el paso de los años.
Las sentadillas forman parte de la lista de movimientos más valorados. Trabajan piernas, glúteos y zona media del cuerpo. También ayudan en tareas cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos.
Otro ejercicio recomendado es la plancha abdominal. Aunque parece simple, fortalece el tronco, mejora la postura y ayuda a reducir molestias en la espalda. Además, no requiere máquinas ni grandes espacios para realizarse.
El yoga gana cada vez más popularidad entre personas mayores de 35 años. Sus movimientos favorecen la flexibilidad, el equilibrio y la movilidad articular. También ayuda a reducir tensiones acumuladas durante la jornada.
Por último, los ejercicios de equilibrio tienen un papel importante. Permanecer sobre una pierna durante algunos segundos o realizar movimientos específicos ayuda a fortalecer la estabilidad corporal.