Cumpliste 35: estos son los 6 ejercicios que protegen tus músculos, huesos y corazón

Después de los 35, estos 6 ejercicios ayudan a conservar fuerza y energía sin pasar horas en el gimnasio. La rutina que muchos adoptan.

El cuerpo cambia. Y eso no es una mala noticia. A partir de los 35 años, mantenerse en forma no depende de largas horas en el gimnasio. Hay ciertos ejercicios que ayudan a proteger músculos, corazón, equilibrio y resistencia, aspectos que cobran más importancia con el paso de los años.

Ejercicios para estar en forma después de los 35 Uno de los más recomendados es caminar a paso rápido. Esta actividad ayuda al corazón, favorece la circulación y contribuye al control del peso corporal. Además, es una opción accesible para casi cualquier persona y requiere poco equipamiento.

Caminar8.jpg El entrenamiento de fuerza también ocupa un lugar destacado. Ejercicios con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal ayudan a conservar masa muscular. Diversos estudios señalan que este tipo de trabajo físico resulta importante para proteger los huesos y mantener la independencia física con el paso de los años.

Las sentadillas forman parte de la lista de movimientos más valorados. Trabajan piernas, glúteos y zona media del cuerpo. También ayudan en tareas cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos.

plancha Otro ejercicio recomendado es la plancha abdominal. Aunque parece simple, fortalece el tronco, mejora la postura y ayuda a reducir molestias en la espalda. Además, no requiere máquinas ni grandes espacios para realizarse.