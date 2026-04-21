El árbol que podés tener en maceta y florece en invierno
Un árbol que puede crecer en maceta y florecer en invierno, ideal para sumar color en los meses más fríos.
El frío y un jardín colorido son una combinación posible gracias a especies que florecen en invierno. Una de las más destacadas es la Camelia, un árbol versátil que puede cultivarse en maceta y cautiva por la elegancia de sus flores en los meses de bajas temperaturas.
Una opción ideal para espacios chicos en invierno
La Camellia japonica es la aliada perfecta para quienes no cuentan con jardín, ya que se adapta con facilidad a balcones o patios pequeños. Puede desarrollarse sin problemas en macetas medianas o grandes, siempre que se garantice un sustrato adecuado y un sistema de drenaje eficaz para evitar el exceso de humedad en sus raíces.
En invierno, la camelia puede ofrecer flores de colores blancos, rosados o rojos, algo inesperado ya que muchas plantas entran en reposo durante esta época.
Qué necesita para crecer bien
Para que la camelia se desarrolle correctamente en maceta, hay que tener en cuenta algunos cuidados básicos:
- Ubicarla en un lugar con buena luz, pero sin sol directo fuerte
- Usar un sustrato ácido y bien drenado
- Mantener un riego regular, evitando el exceso de agua
- Protegerla de heladas intensas
Color en la época más fría
Elegir especies como la camelia permite mantener el verde y sumar color en los meses donde la naturaleza suele pausarse. Integrar este arbusto en tu balcón o patio no solo transforma el paisaje visual, sino que garantiza un rincón lleno de vida.