El árbol que podés tener en maceta y florece en invierno

Un árbol que puede crecer en maceta y florecer en invierno, ideal para sumar color en los meses más fríos.

El frío y un jardín colorido son una combinación posible gracias a especies que florecen en invierno. Una de las más destacadas es la Camelia, un árbol versátil que puede cultivarse en maceta y cautiva por la elegancia de sus flores en los meses de bajas temperaturas.

Una opción ideal para espacios chicos en invierno La Camellia japonica es la aliada perfecta para quienes no cuentan con jardín, ya que se adapta con facilidad a balcones o patios pequeños. Puede desarrollarse sin problemas en macetas medianas o grandes, siempre que se garantice un sustrato adecuado y un sistema de drenaje eficaz para evitar el exceso de humedad en sus raíces.

En invierno, la camelia puede ofrecer flores de colores blancos, rosados o rojos, algo inesperado ya que muchas plantas entran en reposo durante esta época.

Este es el truco para curar a las camelias con manchas en las puntas Foto: Shutterstock Es una de las especies más elegidas para dar color en invierno. Foto: Shutterstock

Qué necesita para crecer bien Para que la camelia se desarrolle correctamente en maceta, hay que tener en cuenta algunos cuidados básicos: