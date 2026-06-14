Plan de domingo: un drama romántico en Netflix que te hará llorar de emoción

Descubre este conmovedor drama romántico en Netflix. Una historia de amor, música y superación que te atrapará desde el primer minuto.

Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares para descubrir producciones internacionales. Su catálogo ofrece una gran variedad de películas que van más allá del cine de Hollywood. Entre sus opciones, los dramas románticos suelen posicionarse rápidamente entre lo más visto gracias a su capacidad para conectar con las emociones del público.

Las historias que combinan el romance con la superación personal son las favoritas de los usuarios que buscan una tarde de entretenimiento conmovedor. Más allá del universo, es una película brasileña que dura 121 minutos y sigue la vida de Nina, una joven y talentosa pianista que ve truncados sus sueños profesionales debido a una grave enfermedad autoinmune.

Ella padece lupus, una condición que ataca sus propios órganos y que, en su caso, afecta seriamente el funcionamiento de sus riñones. En medio de la incertidumbre por su salud y la espera de un trasplante, su vida da un giro inesperado.

netflix NETFLIX Durante sus frecuentes tratamientos médicos en el hospital, Nina conoce a Gabriel, uno de los médicos residentes del equipo que la atiende. A pesar de las dificultades de la situación y del entorno hospitalario, entre ambos surge una conexión profunda y un romance apasionado. Gabriel no solo le brinda apoyo médico, sino que también la inspira a no abandonar su pasión por la música. Él la motiva a superar sus miedos y a luchar por alcanzar su gran sueño de tocar con una orquesta sinfónica.

Cuenta con las actuaciones de João Guilherme, Giulia Be, Henrique Zaga, João Côrtes y Denise Del Vecchio, entre otros. La dirección del cineasta Diego Freitas. Aunque la película aborda temas complejos y dolorosos como las enfermedades crónicas y la donación de órganos, mantiene siempre un mensaje de esperanza y resiliencia.