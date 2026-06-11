El árbol ideal para casas pequeñas: no ensucia, no levanta el piso y florece todo el año

Las raíces poco invasivas y una altura moderada de hasta seis metros convierten a este árbol en la elección perfecta para jardines pequeños.

El árbol de Júpiter es una de las alternativas más recomendadas para patios y veredas.

Elegir un árbol para el jardín no es una tarea fácil. Antes de tomar una decisión, conviene analizar el espacio disponible, el crecimiento que tendrá la especie y si sus raíces podrían generar inconvenientes con el paso del tiempo.

Uno de los árboles más elegidos para jardines pequeños es el árbol de Júpiter, conocido científicamente como Lagerstroemia indica. Este árbol ornamental se destaca por su espectacular floración y por adaptarse muy bien a espacios reducidos, patios e incluso veredas donde el espacio es limitado.

Árbol de Júpiter Es uno de los árboles xerófitos para tu jardín Foto: Shutterstock Sus raíces poco invasivas lo convierten en una opción ideal para jardines pequeños. Foto: Shutterstock Por qué el árbol de Júpiter es ideal para espacios pequeños Una de sus principales ventajas en la jardinería es que posee raíces poco invasivas, por lo que no suele levantar pisos, veredas ni afectar cañerías cercanas. Además, alcanza una altura moderada que generalmente varía entre los tres y los seis metros, dependiendo de las condiciones de crecimiento.

Vale destacar también la belleza de sus flores que se roba todas las miradas. Estas aparecen durante varios meses y pueden presentar colores rosados, blancos, violetas o rojizos.

Cuidados básicos del árbol de Júpiter Para lograr un buen desarrollo, los especialistas recomiendan: