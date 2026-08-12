El árbol ideal para jardines chicos: da mucha sombra en verano y no rompe el piso

Este árbol se presenta como una opción ideal para quienes tengan espacios reducidos ya que además de dar sombra en verano, requiere pocos cuidados.

Tener un jardín pequeño no es un impedimento para decorarlo con plantas y árboles, aunque sí plantea el desafío de saber elegir las especies adecuadas. Para quienes buscan una opción que regale sombra en verano y además llene el espacio de flores, el crespón (Lagerstroemia indica) se presenta como una alternativa ideal.

También conocido como árbol de Júpiter, es una especie muy utilizada en espacios reducidos y calles angostas. Esto se debe a que no alcanza alturas excesivas, no levanta el piso con sus raíces y no requiere de grandes cuidados en la rutina diaria.

El crespón necesita una ubicación de pleno sol. Foto: Shutterstock Los cuidados clave del crespón o árbol de Júpiter La ubicación es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de plantarlo. Este árbol necesita al menos seis horas de sol directo al día, por lo que conviene mantenerlo alejado de las zonas más sombreadas del patio.

Además del sol, hay que prestar atención al terreno. Si bien puede desarrollarse tanto en tierra directa como en macetones grandes, los especialistas en jardinería recomiendan utilizar un sustrato ligeramente ácido para potenciar su crecimiento y floración.