Árbol de jade: cómo lograr que sus hojas cambien de color a tonos rojizos

El árbol de jade puede cambiar el color de sus hojas a tonos rojizos aplicando un método de estrés controlado, que involucra la exposición solar directa.

Jardinería: el truco de luz y riego para que las hojas del árbol de jade se vuelvan rojas. Foto: Shutterstock

El árbol de jade (Crassula ovata) es un infaltable en casas y jardines por su llamativo follaje verde. Sin embargo, pocos saben que con un método muy sencillo es posible transformar su apariencia y lograr que los bordes de sus hojas adquieran un intenso tono rojo.

El secreto del estrés controlado El cambio de pigmentación en esta planta no responde a una variedad diferente ni a un abono especial, sino a una respuesta natural ante un estrés controlado de luz y clima. Al recibir las condiciones adecuadas, la suculenta genera antocianinas, unos pigmentos que protegen el follaje y le otorgan ese matiz rojo característico.

Claves para lograr el tono rojizo Para lograr el tono rojizo, la luz es el factor determinante. El cambio de color en el follaje se produce cuando esta planta pasa entre 4 y 6 horas diarias expuesta al sol directo. En cambio, en interiores sus hojas mantendrán verdes.

Por otro lado, la diferencia de temperatura entre el sol templado del día y el aire fresco de la noche estimula la pigmentación. Por este motivo, durante las estaciones más frescas suele intensificarse el borde rojizo.

Finalmente, un ligero estrés hídrico contribuye al proceso. Conviene esperar a que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar; si el suelo permanece húmedo constantemente, la planta priorizará el crecimiento en tonos verdes.