Perfecto para jardines pequeños: el árbol que da frutos todo el año y no levanta raíces

Elegir un árbol para un jardín puede ser complicado, especialmente cuando existe el riesgo de que las raíces levanten pisos, generando daños mayores en cañerías o simplemente ocupando mucho espacio. Pero hay un árbol frutar que cada vez gana más popularidad y combina tamaño moderado, poco cuidado y producción de frutos durante gran parte del año.

Se trata del limonero , un árbol muy elegido por los amantes de la jardinería gracias a sus raíces poco invasivas y su crecimiento controlado. Además de producir limones gran parte del año, aporta color y aroma a todo el jardín.

A diferencia de otros árboles frutales de gran tamaño, el limonero puede mantenerse compacto mediante podas simples y también adaptarse al cultivo en macetas grandes. Esto lo convierte en una opción muy elegida para casas con poco espacio o incluso para terrazas y balcones amplios.

Otro de sus beneficios es que sus raíces suelen ser menos agresivas que las de especies ornamentales grandes, por lo que es menos probable que dañen veredas o estructuras cercanas cuando se planta correctamente.

El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para jardines y patios pequeños.

Qué cuidados necesita para dar frutos todo el año

Especialistas en jardinería recomiendan ubicar el limonero en un lugar con varias horas de sol directo por día y protegerlo de heladas intensas. También aconsejan un riego moderado y buen drenaje para evitar exceso de humedad en las raíces.

La fertilización periódica y las podas suaves ayudan a estimular la floración y mejorar la producción de frutos. En climas templados, el árbol puede ofrecer limones durante gran parte del año, algo que lo vuelve especialmente atractivo para quienes buscan un jardín productivo y decorativo.

Consejos para plantar un limonero en casa