Presenta:

Tendencias

|

Árbol

Perfecto para jardines pequeños: el árbol que da frutos todo el año y no levanta raíces

¿Buscás un árbol frutal para espacios reducidos? Descubrí el limonero, ideal para jardines pequeños por sus raíces controladas y producción todo el año.

Alejandro Llorente

Sus raíces poco invasivas y su tamaño moderado convierten este árbol en ideal para casas con poco espacio. Foto: Shutterstock

Sus raíces poco invasivas y su tamaño moderado convierten este árbol en ideal para casas con poco espacio. Foto: Shutterstock

Elegir un árbol para un jardín puede ser complicado, especialmente cuando existe el riesgo de que las raíces levanten pisos, generando daños mayores en cañerías o simplemente ocupando mucho espacio. Pero hay un árbol frutar que cada vez gana más popularidad y combina tamaño moderado, poco cuidado y producción de frutos durante gran parte del año.

Se trata del limonero, un árbol muy elegido por los amantes de la jardinería gracias a sus raíces poco invasivas y su crecimiento controlado. Además de producir limones gran parte del año, aporta color y aroma a todo el jardín.

Por qué el limonero es ideal para jardines pequeños

A diferencia de otros árboles frutales de gran tamaño, el limonero puede mantenerse compacto mediante podas simples y también adaptarse al cultivo en macetas grandes. Esto lo convierte en una opción muy elegida para casas con poco espacio o incluso para terrazas y balcones amplios.

Otro de sus beneficios es que sus raíces suelen ser menos agresivas que las de especies ornamentales grandes, por lo que es menos probable que dañen veredas o estructuras cercanas cuando se planta correctamente.

limonero cáscara de banana
El limonero es uno de los &aacute;rboles frutales m&aacute;s elegidos para jardines y patios peque&ntilde;os.

El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para jardines y patios pequeños.

Qué cuidados necesita para dar frutos todo el año

Especialistas en jardinería recomiendan ubicar el limonero en un lugar con varias horas de sol directo por día y protegerlo de heladas intensas. También aconsejan un riego moderado y buen drenaje para evitar exceso de humedad en las raíces.

La fertilización periódica y las podas suaves ayudan a estimular la floración y mejorar la producción de frutos. En climas templados, el árbol puede ofrecer limones durante gran parte del año, algo que lo vuelve especialmente atractivo para quienes buscan un jardín productivo y decorativo.

Consejos para plantar un limonero en casa

  • Elegir un lugar con al menos 6 horas de sol directo por día.
  • Plantarlo en tierra con buen drenaje para evitar exceso de humedad.
  • Regar de forma moderada, especialmente en verano.
  • Evitar ubicarlo demasiado cerca de paredes o cañerías.
  • Realizar podas suaves para controlar el tamaño y estimular frutos.
  • Protegerlo de heladas intensas durante el invierno.
  • Usar fertilizante para cítricos en primavera y verano.

Archivado en

Notas Relacionadas