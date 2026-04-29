Netflix suma videos verticales y prepara un cambio clave en celulares

Elegir qué ver en Netflix puede llevar más tiempo que mirar un capítulo. La plataforma lo sabe y por eso prepara uno de los cambios más fuertes en su aplicación móvil: un feed de videos verticales, similar al formato que popularizaron TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

La idea no es reemplazar las series ni las películas, sino mostrar fragmentos breves que ayuden al usuario a decidir más rápido qué quiere mirar, guardar o compartir.

El rediseño fue confirmado por la compañía en su carta a accionistas del primer trimestre de 2026. Allí, Netflix explicó que la nueva experiencia móvil busca reflejar mejor su oferta de entretenimiento, cada vez más amplia, y permitir que los suscriptores se conecten con los contenidos “como y cuando quieran”. La actualización está prevista para fines de abril y marca un paso más en una tendencia que la empresa ya venía explorando desde 2025, cuando comenzó a probar un feed vertical con clips de sus producciones.

El nuevo formato funcionará como una vidriera rápida dentro de la app. En lugar de navegar solo por filas horizontales, portadas y categorías, los usuarios podrán desplazarse por videos breves de series, películas y otros contenidos de Netflix. Si un fragmento les interesa, podrán avanzar hacia el título completo, sumarlo a “Mi lista” o compartirlo.

La lógica es clara: Netflix quiere competir por esos minutos sueltos que hoy muchos usuarios destinan a redes sociales. El celular ya no es solo una segunda pantalla. Para una parte importante del público, es el lugar donde se descubre contenido , se miran avances, se decide qué ver y se conversa sobre estrenos. Por eso, el formato vertical aparece como una herramienta para reducir la indecisión y empujar el consumo de títulos completos.

Netflix mira más allá de las series y películas

La novedad también se conecta con un cambio más amplio en el negocio. Netflix ya no se presenta únicamente como una plataforma de películas y series. En los últimos años sumó videojuegos, eventos en vivo, deportes, especiales de comedia y ahora empieza a mirar con más fuerza a los videopodcasts, un formato que, según la propia compañía, tiene un consumo superior al promedio en dispositivos móviles.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, había adelantado que la nueva interfaz móvil sería una base para sostener la expansión del servicio durante los próximos años. El feed vertical, en ese sentido, no funcionaría solo como una copia de TikTok o Reels, sino como una puerta de entrada a nuevos tipos de entretenimiento dentro de la misma aplicación.

Netflix Imagen creada con IA

La empresa también busca reforzar sus sistemas de recomendación con inteligencia artificial. Durante la presentación de resultados, Peters señaló que las nuevas arquitecturas de modelos pueden mejorar la personalización y acelerar la adaptación a diferentes formatos de contenido. En paralelo, Netflix también explora usos de IA en publicidad y en herramientas de producción, aunque sus ejecutivos remarcan que estas tecnologías apuntan a complementar el trabajo creativo y no a reemplazarlo.

Una apuesta móvil con impacto comercial

El movimiento llega en un momento favorable para los números de la compañía. Netflix reportó ingresos por 12.250 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con una suba interanual del 16,2%, según los datos difundidos tras su balance. Además, la empresa mantiene una expectativa ambiciosa para su negocio publicitario: alcanzar alrededor de 3.000 millones de dólares este año.

En ese contexto, el nuevo diseño móvil no es solo un cambio estético. También puede convertirse en una pieza clave para aumentar el tiempo de uso, mejorar la circulación de contenidos y fortalecer el modelo con publicidad. Cuanto más precisa sea la recomendación y más atractivos sean los clips, mayores serán las chances de que un usuario pase de deslizar un video a mirar una película completa.

Netflix intenta resolver un problema conocido por todos sus suscriptores: la abundancia de opciones. Con el feed vertical, la plataforma busca transformar esa sobreoferta en una experiencia más directa, visual y parecida a los hábitos que ya dominan el celular. Falta ver si el público lo recibe como una mejora o como una invasión de la lógica de las redes sociales dentro de una app que muchos todavía asocian con sentarse a mirar una historia larga. Pero el rumbo parece claro: el futuro de Netflix también se juega en la pantalla vertical.