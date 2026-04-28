La serie corta de Netflix de suspenso que todos están eligiendo para el fin de semana largo

El feriado se convierte en una gran oportunidad para Netflix , que suma a su catálogo Gloria, una serie cargada de drama, suspenso e intriga. Con pocos episodios, se presenta como una opción ideal para maratonear durante el fin de semana largo .

La historia se desarrolla en Haryana, un pueblo obsesionado con el boxeo. La trama comienza con la misteriosa muerte de un joven que era la gran esperanza olímpica del país. A partir de ese hecho, sus hermanos inician una investigación que los sumerge en una red de traición, poder y corrupción.

Al mismo tiempo, intentan recomponer la relación con su padre, un reconocido entrenador, lo que añade una fuerte carga emocional a la historia.

Por qué ver la nueva serie

Gloria se posiciona como una de las apuestas más interesantes para el fin de semana, ya que combina drama familiar con un thriller criminal en el competitivo mundo del boxeo, ofreciendo además una mirada distinta sobre la cultura deportiva en India.

Sin embargo, la búsqueda de la “gloria” pronto se transforma en una lucha por la supervivencia, donde los límites se vuelven cada vez más peligrosos.

gloria netflix Gloria es una serie con escenario oscuros y personajes complejos. Archivo

La crítica fue positiva

Por el momento, la crítica destaca su ambientación inmersiva y una narrativa que, aunque gira en torno al boxeo, funciona como un rompecabezas de intriga política y criminal. Por eso, ya se la compara con otros thrillers de alta tensión por su atmósfera oscura y sus personajes moralmente complejos.

Gloria es una serie ideal para maratonear: cada episodio cierra con finales abiertos que invitan a continuar de inmediato. Si te atraen las historias donde cada pista revela un secreto más oscuro, es una opción perfecta para ver varios capítulos seguidos.