Netflix: el estremecedor caso real detrás de La Escalera, la serie que es furor

Netflix estrenó una miniserie de ocho episodios que es furor. La Escalera (The Staircase) revivió el interés por uno de los casos más estremecedores. La producción cuenta con las actuaciones de Colin Fith y Toni Collette . Ideal para maratonear.

El corazón de la trama es el laberinto judicial de Michael Peterson, un hombre que pasó de ser un escritor respetado a vivir una odisea legal de casi dos décadas.

“¿Accidente o asesinato? Tras la misteriosa muerte de su mujer, el escritor Michael Peterson ve cómo su vida se convierte en objeto de escrutinio” , resume la sinopsis de Netflix .

La madrugada del 9 de diciembre de 2001 todo cambió cuando Peterson llamó al 911 reportando que su esposa, Kathleen, se había caído accidentalmente por las escaleras en su casa de Carolina del Norte. Sin embargo, los peritos cuando llegaron se encontraron con un escenario que contradecía al escritor.

Por un lado, había mucha sangre en las paredes y en el suelo que parecía excesiva para una caída. Las laceraciones en la cabeza de Kathleen eran profundas y numerosas, sugiriendo un objeto contundente, aunque nunca se encontró el arma del crimen.

A lo largo del juicio, la fiscalía sacó a la luz secretos de la vida privada de Michael, utilizándolos para construir la imagen de un hombre capaz de engañar y matar.

la escalera-netflix Netflix impacta con este caso real. Fuente: Netflix.

El caso real es famoso por sus giros surrealistas. El más destacado es la "Teoría del Búho". Aunque parezca una invención de guionistas, es una hipótesis técnica real: sugiere que Kathleen fue atacada por una lechuza afuera de su casa, lo que le provocó heridas lacerantes en el cuero cabelludo y un posterior desvanecimiento mortal dentro de la vivienda.

Un caso impactante

En 2011, tras ocho años de prisión, Peterson logró la anulación de su condena. Se descubrió que Duane Deaver, un perito clave de la Oficina de Investigación del Estado (SBI), había mentido sobre su experiencia y manipulado pruebas de salpicaduras de sangre para favorecer la condena.

El caso de Peterson no terminó con una declaración de inocencia rotunda, sino con un gris legal. En 2017, Michael utilizó la "Alford Plea" (Declaración de Alford), un recurso que le permitió aceptar que la fiscalía tenía pruebas suficientes para condenarlo y mantener legalmente su postura de inocencia.

Con este acuerdo, se le sentenció a un tiempo igual al que ya había cumplido en la cárcel, permitiéndole salir en libertad definitiva como un hombre libre, pero con el estigma de una condena por homicidio.

La serie de streaming -de ocho episodios- explora no solo el crimen, sino la creación de la narrativa judicial.