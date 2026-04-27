La nueva sensación de Netflix: un thriller que arrasa y es número 1 en 89 países

Netflix estrena un thriller de acción con Charlize Theron que arrasa a nivel mundial, liderando el ranking en 89 países.

Charlize Theron regresó al cine de acción y de suspenso con una película que está en Netflix que rápidamente escaló al primer puesto de la plataforma en 89 países. Depredador dominante, ha logrado esa gran hazaña en apenas 48 horas.

Netflix: de qué se trata La película de streaming -dirigida por Baltasar- Kormákur es el plan ideal para los que buscan una dosis de adrenalina directa sin rellenos.

netflix Netflix sube la adrenalina con esta película. Fuente: IA Gemini. Gemini

La trama traslada a los imponentes y peligrosos paisajes de un parque nacional en Australia. Allí, una escaladora experimentada (Theron) busca sanar un duelo personal en el aislamiento de la naturaleza. Sin embargo, su retiro espiritual se convierte en una pesadilla cuando descubre que no está sola.

La protagonista se cruza en el camino con un asesino implacable (interpretado por Taron Egerton) que utiliza el entorno salvaje para cazar seres humanos como si fueran trofeos. Lo que seguirá es un juego mortal del “gato y el ratón” donde el cazador se convierte en presa.