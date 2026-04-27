Para ver en Netflix: la inquietante serie danesa de 6 episodios que pronto regresa con su segunda temporada

Desde su llegada al streaming , el thriller nórdico se ha convertido en uno de los géneros más populares de las plataformas. Y es que más allá de las inquietantes historias que narran, se combinan a la perfección con los climas y paisajes gélidos en los que se desarrollan las historias más oscuras que podamos imaginar.

Desde hace algunos años, Netflix se ha consolidado como la reina del nordic noir, con un gran listado de títulos para disfrutar . En 2021 se lanzó El caso Hartung, una de las propuestas más sólidas del género. Y si todavía no la viste, o la viste y no te acordás mucho, este es un gran momento para verla ya que el próximo 7 de mayo la serie regresa con su segunda temporada.

'El caso Hartung' se ha ubicó entre lo más visto de Netflix.

'El caso Hartung' se ha ubicado entre lo más visto de Netflix.

La historia arranca con el asesinato de una mujer en un parque infantil. Su cuerpo aparece mutilado, con un pequeño muñeco hecho de castañas a su lado, como firma del asesino.

Los encargados del caso son Naia Thulin, una detective que quiere salir del área de homicidios, y Mark Hess, un agente con métodos poco ortodoxos que llega desde Europol. Juntos empiezan a conectar las piezas de una serie de asesinatos que parecen seguir un patrón, pero que esconden un vínculo directo con la desaparición de la hija de una ministra danesa.

A medida que avanzan los episodios, la serie va expandiendo su alcance. No se trata solo de atrapar a un asesino en serie, sino de entender qué lo motiva y qué falló en el sistema para que exista. El pasado, como suele ocurrir en el noir escandinavo, pesa tanto como el presente.

Si hay algo que distingue a El caso Hartung es su capacidad para condensar. En apenas 6 episodios, logra desarrollar una trama compleja sin relleno ni giros innecesarios.

El caso Hartung - Trailer

Además, evita caer en el exceso de solemnidad que a veces domina el género. Sí, hay oscuridad y crudeza, las escenas del crimen no escatiman en violencia, pero también hay un trabajo fino en la construcción de personajes, especialmente en cómo sus vidas personales se cruzan con la investigación.

Otro punto fuerte es el equilibrio entre lo policial y lo emocional. La ficción no solo quiere que descubras quién es el culpable, sino que entiendas el contexto que lo rodea. En ese sentido, la historia se mete de lleno en temas relacionados con la infancia, el abandono y las fallas institucionales, algo que ya estaba presente en la novela original de Søren Sveistrup, creador también de The Killing.

La crítica fue bastante clara desde el inicio: El caso Hartung es una apuesta sólida dentro del thriller nórdico. En sitios especializados llegó a obtener valoraciones muy altas, incluso con puntajes perfectos en algunos agregadores de crítica.

La segunda temporada

Kastjanemanden2246_Netflix_horizontal El caso Hartung vuelve con más episodios. Netflix

Con el éxito de la primera temporada de El caso Hartung, en 2024 Netflix confirmó una segunda entrega, que llegará el próximo 7 de mayo.

La temporada 2 llevará por título El caso Hartung: el juego del escondite, basado en la segunda novela de Sveistrup, El caso Holst. Los nuevos episodios reúnen a los investigadores Naia Thulin y Mark Hess para resolver el asesinato de una mujer que fue acosada durante meses. El caso termina conectándose con una desaparición sin resolver de hace 30 años.

Ya sabés, si la tenías pendiente o necesitás un refresh de la primera temporada, El caso Hartung es una de las mejores series que vas a encontrar en Netflix. Es oscura e inquietante, pero con un nivel de detalle y complejidad pocas veces vista.