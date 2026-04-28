La película de Netflix que atrapa con un crimen lleno de secretos

El thriller policial de Netflix que no da respiro y sorprende. Una película llena de misterio, tensión y traiciones.

Netflix sorprende con una película de suspenso que mantiene la tensión hasta el final y deja al público atrapado entre mentiras y sospechas. Se trata de Rencor, una historia policial intensa que mezcla misterio, corrupción y una investigación que cambia por completo con cada escena.

El thriller policial que sorprende en Netflix Rencor cuenta la historia de un jefe de policía que está a punto de conseguir un ascenso importante. Pero todo cambia después de un incidente violento que termina con un cadáver frente a la comisaría. Desde ese momento, la investigación cambia y se transforma en un caos de misterio.

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La película te muestra el suspenso de forma constante. Cada personaje parece esconder algo y las pistas llevan a situaciones más oscuras. El inspector queda atrapado cerca de la escena del crimen mientras intenta encontrar al asesino antes de que el caso destruya a todo el equipo policial.