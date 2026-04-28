La película mexicana de Netflix que muestra un país al borde del colapso

Caos, corrupción y violencia: la película mexicana de Netflix que genera debate. Un film distópico con una historia de caos.

No parece ficción. Y eso es lo más inquietante. Netflix tiene una película mexicana que impacta por su retrato brutal de la desigualdad, la violencia y el colapso social. Se llama Nuevo orden y muchos la consideran una de las producciones más duras e incómodas de los últimos años.

La película mexicana que sacudió a Netflix La historia de Nuevo orden arranca en una boda de lujo en la Ciudad de México. Una familia rica celebra mientras afuera crecen protestas sociales, disturbios y tensión en las calles. Lo que parece un día perfecto se transforma en una pesadilla cuando la violencia explota y nadie queda a salvo.

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Dirigida por Michel Franco, la película se estrenó en 2020. Algunos espectadores la califican como una obra brillante sobre la lucha de clases. Otros la consideran incómoda y cruda por las escenas de violencia y corrupción.

El film muestra un país roto por la desigualdad económica. La protesta social avanza hasta convertirse en un caos total donde desaparecen las reglas, el poder cambia de manos y la corrupción invade cada espacio. La tensión crece minuto a minuto y deja escenas difíciles de olvidar.