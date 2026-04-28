La película mexicana de Netflix que muestra un país al borde del colapso
Caos, corrupción y violencia: la película mexicana de Netflix que genera debate. Un film distópico con una historia de caos.
No parece ficción. Y eso es lo más inquietante. Netflix tiene una película mexicana que impacta por su retrato brutal de la desigualdad, la violencia y el colapso social. Se llama Nuevo orden y muchos la consideran una de las producciones más duras e incómodas de los últimos años.
La película mexicana que sacudió a Netflix
La historia de Nuevo orden arranca en una boda de lujo en la Ciudad de México. Una familia rica celebra mientras afuera crecen protestas sociales, disturbios y tensión en las calles. Lo que parece un día perfecto se transforma en una pesadilla cuando la violencia explota y nadie queda a salvo.
Dirigida por Michel Franco, la película se estrenó en 2020. Algunos espectadores la califican como una obra brillante sobre la lucha de clases. Otros la consideran incómoda y cruda por las escenas de violencia y corrupción.
El film muestra un país roto por la desigualdad económica. La protesta social avanza hasta convertirse en un caos total donde desaparecen las reglas, el poder cambia de manos y la corrupción invade cada espacio. La tensión crece minuto a minuto y deja escenas difíciles de olvidar.
Uno de los puntos más comentados es la sensación de realidad que transmite. Muchos usuarios en redes sociales aseguran que la película genera miedo porque toca temas actuales: pobreza, enojo social, abuso de poder y diferencias entre clases sociales.