Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y soda: el secreto viral que es tendencia

La pelea contra las manchas blancas en las griferías es un clásico de cualquier hogar. Esas incrustaciones de calcio con el tiempo pueden dañar el metal. Existe un remedio casero que es tendencia: la combinación de bicarbonato de sodio y soda .

Esta mezcla permite desprender los depósitos minerales de forma segura, evitando los vapores tóxicos o la corrosión que a veces provocan los limpiadores industriales.

La ciencia detrás de este truco de limpieza es simple, pero efectiva. El bicarbonato de sodio actúa como un exfoliante suave. Su textura abrasiva remueve el sarro sin dejar rayones en el acabado de la canilla. Mientras que el gas y la efervescencia de la soda ayudan a aflojar las capas del mineral desde la base.

Al unirlos, se genera una reacción química suave que penetra en la porosidad del sarro, haciendo que sea mucho más fácil de retirar con un simple cepillado.

Paso a paso

Para que el truco sea efectivo se prepara la pasta en un recipiente pequeño, luego se mezcla bicarbonato de sodio con un chorrito de soda hasta obtener una consistencia espesa. Aplicar la pasta sobre las manchas de sarro de la canilla y cubrir bien las juntas y salida del agua.

La mezcla debe actuar al menos durante quince minutos. Usar un cepillo de dientes viejo o una esponja suave para remover los restos con movimientos circulares. Terminar con agua tibia. Secar bien la superficie con un paño seco.

Esta técnica de limpieza es ideal para el acero inoxidable y cromados porque no es corrosiva.