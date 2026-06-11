Chau al mal olor de los toallones con este truco casero y económico

A todos nos pasó alguna vez: salís de bañarte, agarrás un toallón que parece limpio, pero al acercarlo sentís un desagradable olor a humedad . Muchos creen que este problema se debe a una falta de lavado o a un jabón de mala calidad. Sin embargo, la verdadera causa del mal olor está en la acumulación de humedad en las fibras del tejido, la falta de ventilación en el baño y el secado incorrecto de las telas día tras día.

Con el uso continuo, los toallones van atrapando restos de jabón, suavizante y células muertas de la piel. Esto genera un ambiente perfecto para que aparezcan bacterias y suciedad imperceptible a simple vista. Por suerte, existe un truco casero, ecológico y muy económico que ayuda a remover todos estos residuos sin la necesidad de comprar costosos productos químicos de limpieza en el supermercado.

La solución definitiva consiste en hacer una limpieza profunda en el lavarropas utilizando vinagre blanco y bicarbonato de sodio, pero con una regla de oro: nunca se deben mezclar en el mismo ciclo. Para empezar el proceso, tenés que colocar los toallones dentro del tambor de la máquina y agregar una taza de vinagre blanco justo en el compartimento donde habitualmente va el suavizante.

Una vez que pusiste el vinagre, debés seleccionar un ciclo de lavado completo que utilice agua caliente. Este primer paso es fundamental porque el ácido del vinagre ayuda a aflojar y desprender los restos de jabón viejo que endurecen las telas. Cuando este ciclo termine, no saques las prendas. Dejalas adentro del lavarropas y agregá media taza de bicarbonato de sodio directamente sobre la ropa.

Ahora toca iniciar un segundo lavado completo, también con agua caliente. En esta etapa, el bicarbonato de sodio actuará como un potente neutralizador de los olores más fuertes y terminará de remover la suciedad que quedó atrapada profundamente en las fibras. Al finalizar este doble proceso, notarás que tus toallas recuperan su frescura original y se sienten mucho más suaves al tacto.

El secado es clave para que no haya más mal olor

Para que este truco casero sea totalmente efectivo, el secado posterior es clave. Los especialistas recomiendan colgar los toallones bien extendidos al sol o en un ambiente que tenga una excelente ventilación cruzada. Es un grave error doblar las toallas o guardarlas en el placard si todavía conservan una mínima sensación de humedad, ya que esto arruinaría todo el trabajo hecho.

Tené en cuenta que esta técnica no reemplaza el lavado cotidiano de tus prendas de baño, sino que funciona como un tratamiento de mantenimiento. Lo ideal es repetir este procedimiento cada un par de semanas o apenas empieces a notar que el feo olor amenaza con volver. Así, vas a mantener tus toallones impecables, libres de microorganismos y con un aroma a limpio permanente.