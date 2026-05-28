El sencillo método con arroz que ayuda a evitar olor a humedad en la ropa

Un truco casero y económico gana popularidad: usar una media con arroz en el placar para reducir humedad y malos olores.

La llegada del otoño, trae un problema frecuente dentro de los placares: humedad. Muchas veces, la ropa guardada toma olor a encierro o aparecen manchas difíciles de sacar. Frente a esto, existe un truco casero que utiliza elementos muy simples como una media vieja y arroz.

La idea consiste en llenar una media limpia con arroz crudo y dejarla en un rincón del placar. El arroz tiene la capacidad de absorber parte de la humedad del ambiente, por eso funciona como una especie de deshumidificador casero. Además, es una opción económica y fácil de preparar en pocos minutos.

El arroz puede ayudar mucho a las plantas de jardín. Foto: Shutterstock Arroz para combatir humedad. Shutterstock

Muchas personas recomiendan este método porque ayuda a evitar el olor a humedad en la ropa y reduce la sensación de encierro en espacios cerrados. Aunque no reemplaza una limpieza profunda ni soluciona problemas graves de filtraciones, sí puede colaborar para mantener el armario más seco durante los meses fríos.

Para hacerlo correctamente, se aconseja usar una media seca y colocar arroz sin cocinar hasta llenar poco más de la mitad. Después hay que cerrarla bien con un nudo o una banda elástica para evitar que el contenido se derrame. Una vez lista, puede ubicarse cerca de la ropa o en alguna esquina del placar.