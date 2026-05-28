El sencillo método con arroz que ayuda a evitar olor a humedad en la ropa
Un truco casero y económico gana popularidad: usar una media con arroz en el placar para reducir humedad y malos olores.
La llegada del otoño, trae un problema frecuente dentro de los placares: humedad. Muchas veces, la ropa guardada toma olor a encierro o aparecen manchas difíciles de sacar. Frente a esto, existe un truco casero que utiliza elementos muy simples como una media vieja y arroz.
La idea consiste en llenar una media limpia con arroz crudo y dejarla en un rincón del placar. El arroz tiene la capacidad de absorber parte de la humedad del ambiente, por eso funciona como una especie de deshumidificador casero. Además, es una opción económica y fácil de preparar en pocos minutos.
Muchas personas recomiendan este método porque ayuda a evitar el olor a humedad en la ropa y reduce la sensación de encierro en espacios cerrados. Aunque no reemplaza una limpieza profunda ni soluciona problemas graves de filtraciones, sí puede colaborar para mantener el armario más seco durante los meses fríos.
Para hacerlo correctamente, se aconseja usar una media seca y colocar arroz sin cocinar hasta llenar poco más de la mitad. Después hay que cerrarla bien con un nudo o una banda elástica para evitar que el contenido se derrame. Una vez lista, puede ubicarse cerca de la ropa o en alguna esquina del placar.
Es importante cambiar el arroz: cada cuánto
Otro punto importante es cambiar el arroz cada algunas semanas. Con el paso del tiempo pierde capacidad para absorber humedad, sobre todo en ambientes muy cerrados. Algunas personas incluso agregan unas gotas de esencia aromática para aportar un perfume suave al interior del armario.
Especialistas en higiene del hogar también recomiendan acompañar este truco con hábitos simples. Entre ellos, ventilar el placar de vez en cuando, evitar guardar prendas húmedas y no sobrecargar demasiado los estantes. Estas pequeñas acciones ayudan a prevenir la acumulación de humedad y los malos olores.