Por qué el limón y la sal gruesa son la mezcla perfecta para el inodoro

Mantener el baño reluciente no siempre requiere gastar de más en productos químicos fuertes. De hecho, una de las grandes alternativas ecológicas más populares para la limpieza de la taza del inodoro combina dos ingredientes clave: limón y sal gruesa .

Mientras que el ácido cítrico del limón es ideal para combatir las típicas manchas amarillas de sarro y neutralizar malos olores, los cristales de la sal gruesa aportan una acción abrasiva suave que remueve la suciedad pegada sin dañar la superficie.

Sal y limón, un éxito en la limpieza. (Shutterstock). Foto: Archivo

El ritual de la sal y el limón, clave para la buena suerte (Shutterstock). Foto: Archivo

Lograr este limpiador natural es sumamente fácil y lleva pocos minutos. En primer lugar, se aconseja exprimir jugo de dos limones y sumar de dos a tres cucharadas de sal gruesa. Revolver hasta formar una pasta consistente.

Luego esparcir esta pasta sobre las paredes internas del inodoro , haciendo foco en las zonas con manchas. Dejar que los ingredientes actúen al menos durante quince minutos. Si el sarro está rebelde, se puede colocar la pasta antes de ir a dormir y dejarla trabajar toda la noche.

Finalmente, pasar la escobilla para remover los restos de suciedad y tirar la cadena.

Para un mejor arrastre de los residuos y una limpieza profunda de las cañerías, se puede tirar un balde de agua caliente después del cepillado.

También se pueden reemplazar los limones usando sal gruesa y bicarbonato de sodio. Dejar esta preparación actuando toda la noche es un remedio excelente para eliminar bacterias y desodorizar por completo el baño.