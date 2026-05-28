Netflix: la emotiva película de drama romántico basada en un libro

Una estudiante con planes perfectos viaja a Inglaterra, pero un romance con un joven local cambiará su vida y su futuro para siempre. Disponible en Netflix.

Netflix se ha convertido en el refugio ideal para las historias de amor. Su catálogo se renueva constantemente con ficciones que buscan tocar la fibra sensible del público de todo el mundo. Una de las que cautiva al espectador es Mi año en Oxford, una película de drama romántico con fuertes toques de comedia.

Con una duración de 112 minutos, la película ofrece un viaje ágil pero cargado de sentimientos. La trama sigue los pasos de Anna De La Vega, una ambiciosa estudiante estadounidense que viaja a Inglaterra para cumplir su sueño de realizar un posgrado en la Universidad de Oxford. Ella tiene toda su vida planificada al detalle y su mente puesta en el éxito profesional. Sin embargo, su estructurado mundo se tambalea cuando conoce a Jamie Davenport, un encantador joven británico que trabaja como tutor de inglés.

Lo que empieza como un choque de personalidades y un idilio rodeado de debates sobre poesía victoriana se complica rápidamente. Jamie esconde un secreto familiar y médico que amenaza con desestabilizar los planes de futuro de ambos. De esta manera, el argumento obliga a la protagonista a elegir entre seguir el camino que siempre imaginó o dejarse llevar por el presente y por sus verdaderos sentimientos.

netflix NETFLIX. Mi año en Oxford

El reparto principal está encabezado por la actriz Sofia Carson en el papel de Anna, y por Corey Mylchreest, quien interpreta a Jamie. Se completa con figuras destacadas de la actuación británica como Dougray Scott y Catherine McCormack, entre otras.