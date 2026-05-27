Netflix: la polémica serie mexicana de romance prohibido que es furor

Netflix sumó una serie mexicana a su catálogo cargada de romance prohibido, secretos familiares y mucho suspenso.

Entre padre e hijo ya genera debates entre los usuarios de Netflix por su polémica trama. Foto: Shutterstock

Netflix sumó recientemente a su catálogo una producción mexicana que ya genera intensos debates por su picante trama de romance prohibido. Al mejor estilo de los dramas mexicanos, Entre padre e hijo se vuelve la serie ideal para maratonear entre semana.

Se trata de una ficción que combina el suspenso y el drama pasional. La trama sigue a una abogada cuyo mundo se desmorona por completo tras visitar la hacienda de su prometido. Allí, de manera imprevista, despierta un vínculo irresistible y peligroso con su futuro hijastro.

Los detalles de la producción Detrás de este título hay un equipo que conoce a la perfección las claves del éxito en las pantallas:

El creador del éxito: la historia lleva la firma de Pablo Illanes, el reconocido guionista chileno detrás de sucesos globales de suspenso erótico como ¿Quién mató a Sara? y Perfil falso.

Elenco de renombre: el triángulo amoroso está protagonizado por Pamela Almanza (Monarca), Erick Elías (100 días para enamorarnos) y el joven Graco Sendel.

Formato extendido: a diferencia de las miniseries tradicionales, esta propuesta cuenta con una primera temporada de 20 episodios, ideal para quienes buscan un entretenimiento largo. La serie juega constantemente con el límite de lo prohibido y los secretos familiares dentro de una imponente hacienda, una fórmula clásica que nunca falla a la hora de atrapar a la audiencia.