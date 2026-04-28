Adiós a la esponja de limpieza: la alternativa que se volvió tendencia

La esponja tradicional de melamina durante mucho tiempo fue la reina de la limpieza en el hogar. Sin embargo, hoy está bajo la lupa científica por un residuo invisible: los microplásticos. Ahora hay una alternativa eco-friendly que es tendencia.

Si bien la textura es blanda, las esponjas tradicionales tienen una red rígida de polímeros que actúan como una lija extremadamente fina. Ese roce elimina la suciedad, pero de a poco la esponja se va desmoronando.

Un estudio reciente de la revista ACS Environmental Science & Technology encendió las alarmas al señalar que con cada uso el material se desintegra en partículas microscópicas. Una sola esponja puede liberar millones de fibras de plástico. A nivel mundial, se estima que se arrojan más de un billón de estas partículas al ambiente cada mes.

El problema radica en que estos fragmentos son tan diminutos que los sistemas de filtración de agua no logran retenerlos. Una vez que atraviesan las tuberías, terminan en océanos y ríos, donde son consumidos por la fauna marina, integrándose así a la cadena alimentaria que llega hasta el ser humano.

Alternativas

Actualmente existen opciones biodegradables que ofrecen resultados profesionales.La transición hacia una limpieza libre de plásticos cuenta con aliadas de origen vegetal que combinan durabilidad y eficiencia. Entre las opciones más destacadas se encuentra la lufa natural, una alternativa 100% compostable que permite higienizar superficies sin dejar rastro ambiental, junto a las fibras de coco o nuez, que ofrecen un poder abrasivo superior sin desprender partículas sintéticas.

Asimismo, la celulosa se posiciona como una solución intermedia de gran absorción que reduce significativamente la huella ecológica en comparación con las esponjas tradicionales.

Para las tareas que requieren mayor intensidad, existen métodos clásicos y materiales reciclables que garantizan resultados profesionales. El uso de bicarbonato de sodio sobre un paño de algodón sigue siendo la fórmula maestra para remover manchas difíciles de forma química y natural.