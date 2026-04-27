El secreto olvidado de las abuelas: por qué deberías mezclar bicarbonato con hojas de laurel

La mezla con bicarbonato de sodio tiene muchas propiedades para la limpieza. Una combinación que no falla nunca.

El bicarbonato de sodio es el indiscutido rey de la limpieza ecológica en el hogar. Sin embargo, existe un truco tradicional que ha pasado de generación en generación: combinarlo con hojas de laurel. Esta combinación añade propiedades aromáticas y protectoras.

Bicarbonato de sodio y laurel Al unir la potencia del bicarbonato de sodio con la esencia del laurel, se obtiene un limpiador multifuncional con ventajas importantes. El bicarbonato de sodio absorbe la humedad y los malos olores, mientras que el laurel libera una fragancia fresca y herbácea, ideal para ambientes cerrados.

agua de arroz, bicarbonato de sodio, limpieza El bicarbonato de sodio es infalible para la limpieza. Fuente: IA Gemini.

Por otra parte, la mezcla funciona como un exfoliante suave para superficies, permitiendo remover suciedad sin rayar, sumando las propiedades antimicrobianas naturales de la planta. Además, el aroma intenso del laurel funciona como un repelente natural preventivo para mantener alejados a los pequeños intrusos en alacenas y cajones.

Una opción es usar esta combinación para armarios o zapateros. Se trituran tres hojas secas de laurel con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y se coloca el polvo en un cuenco pequeño o en saquitos de tela transpirable. Hay que ubicarlos en las esquinas de los muebles para mantener la frescura por semanas.