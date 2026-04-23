Ropa blanca impecable: el método infalible contra el tomate

Mantén tu ropa blanca impecable ante las manchas de tomate. Descubre el secreto para una limpieza profunda sin dañar las telas.

Muchas veces durante el almuerzo o la cena la salsa de tomate termina directamente en la ropa blanca. Lo que parece una tragedia textil tiene solución si se actúa rápidamente y si se utilizan los aliados correctos para la limpieza.

Limpieza de la ropa manchada Para recuperar la blancura de las prendas sin recurrir a químicos agresivos, existe una guía de rescate sencilla.Antes de aplicar cualquier producto, retirar el exceso de salsa con una cuchara o un cuchillo sin filo. Un error común es frotar con una servilleta haciendo que el pigmento penetre más profundamente en las fibras.

Luego colocar la zona afectada bajo el chorro de agua fría, pero por el revés de la tela. Esto ayuda a que la mancha "salga" hacia afuera en lugar de atravesar el tejido. Jamás usar agua caliente al inicio, ya que el calor cocina las proteínas del tomate y fija el color para siempre.

Si la mancha persiste, se puede preparar una pasta con estos elementos:

Aplicar un poco de vinagre blanco sobre la zona.

Espolvorear bicarbonato de sodio hasta formar una pasta efervescente.

Dejar actuar por 15 minutos y frotar suavemente con un cepillo de dientes viejo. Otra opción para las manchas más rebeldes en telas de algodón es el jugo de limón que es un blanqueador natural. Exprimir medio limón sobre la mancha y dejar la prenda extendida al sol durante una hora. La combinación del ácido cítrico con los rayos UV actúa como un potente agente blanqueador que desintegra los restos del pigmento del tomate.