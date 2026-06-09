El truco para secar la ropa en tiempo récord y sin olor a humedad en invierno

Con los primeros fríos, secar los abrigos y pantalones se vuelve un desafío. Desde el truco de la toalla en el tambor del lavarropas hasta el uso estratégico del ventilador y el aire acondicionado.

El invierno está por llegar y esto activa un problema muy común; la ropa que tarda en secarse y desprende un intenso olor a humedad. Pero para que esto no suceda, hay una serie de trucos que podés hacer desde casa para evitar que tus prendas se arruinen.

El centrifugado extra es uno de los métodos más efectivos para eliminar el exceso de agua. Este consiste en realizar un centrifugado adicional pero colocando una toalla seca en el tambor junto con la ropa húmeda. La toalla absorbe la humedad liberada por las prendas y permite que salgan más secas que de costumbre.

El ventilador para evaporar la humedad Aunque las estufas o los calefactores agilizan el secado, existe una alternativa más eficiente: el ventilador. El movimiento constante del aire favorece la evaporación del agua acumulada y reduce el riesgo de que la ropa adquiera olor a humedad.

ventilador grande solo.jpg El ventilador es el secreto mejor guardado para secar ropa. Archivo Modo deshumificador: la función poco conocida del aire acondicionado También se puede utilizar el aire acondicionado en modo deshumidificador, generalmente identificado como “dry”. Esta función elimina el exceso de humedad presente en el aire y evapora el agua acumulada en las ropa. Pero para que este truco funcione se recomienda poner el tender en la misma habitación donde funciona el aire acondicionado.