No son las petunias: esta es la planta ideal para tener color en invierno

La prímula es una planta resistente que soporta las bajas temperaturas y llena de color el hogar en los meses más fríos.

Con la llegada del otoño y el invierno el jardín y los balcones suelen volverse grises. Lo cierto es que las petunias y los pensamientos empiezan a ceder. Sin embargo, existe una planta resistente que llenará de color los espacios.

La planta para el invierno Una de las favoritas de los que aman el color en los meses más fríos es la prímula. La especie no solo es famosa por sus resistencia a las bajas temperaturas sino que además tiene una capacidad de florecer de manera constante cuando el resto del jardín está hibernando.

Esta planta es una opción versátil y funciona muy bien en macetas pequeñas. Es ideal para decorar ventanas o directamente en el suelo para crear bordes coloridos en el jardín. Solamente hay que tener en cuenta algunos cuidados para que se vea siempre radiante.

Gemini_Generated_Image_to6zi5to6zi5to6z La planta despliega belleza. Fuente: IA Gemini.

Cuidados La prímula es una planta que prefiere lugares muy luminosos, pero es vital evitar que el sol del mediodía la queme. El sustrato debe estar húmedo sin encharcar porque el exceso de líquido puede terminar pudriendo sus raíces. Es importante quitar las flores secas para que siga floreciendo.