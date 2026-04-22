Si tu planta no crece, la solución está en este sustrato casero
No siempre hace falta regar más. A veces, cambiar la tierra es devolverle la vida a la planta. El truco de jardinería que la revive en pocos días.
Tu planta no está muriendo por falta de agua. Esa es la verdad. Muchas hojas amarillas, tallos débiles y crecimiento detenido tienen otro origen: la tierra. Un sustrato pobre asfixia las raíces y frena todo. Hoy, expertos en jardinería señalan una mezcla simple que mejora el drenaje, aporta nutrientes y devuelve la vida.
Tu planta y este sustrato
El problema suele estar bajo la superficie. La tierra compacta retiene demasiada agua y bloquea el aire. Las raíces necesitan oxígeno para vivir. Sin eso, se pudren o dejan de crecer. Este error es más común de lo que parece en macetas de interior.
La solución está en un sustrato casero revitalizante. La receta es simple: una parte de tierra común, una parte de compost o humus de lombriz y una parte de arena gruesa o cascarilla de arroz.
El efecto se nota rápido. El agua deja de acumularse, las raíces respiran mejor y la planta retoma su desarrollo. El compost aporta materia orgánica rica en nutrientes. La arena o cascarilla evita que el suelo se compacte con el tiempo.
Este cambio resulta ideal en plantas estancadas. También ayuda después de un riego excesivo o cuando la tierra se vuelve dura. En esos casos, renovar el sustrato marca un antes y un después en la salud de la planta.
Extra
Un extra suma protección. Agregar un poco de carbón vegetal triturado ayuda a evitar hongos y malos olores. Este ingrediente actúa como filtro natural dentro de la maceta y mejora el equilibrio del sustrato.