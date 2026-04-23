¿Diseño correcto? Descubre por qué tu regla no comienza en cero

ltimasAlgunos ni se lo preguntan y otros están en la duda. Las reglas no empiezan en el cero y tienen un pequeño espacio antes del 1. Ese vacío no es un error de fábrica, es una obra maestra de la ingeniería .

La idea es garantizar que las mediciones sigan siendo exactas, incluso después de años de uso. Cualquiera que haya tenido una regla escolar habrá notado que la escala de medición comienza un par de milímetros después de donde termina el plástico.

La verdadera precisión reside en ese margen inicial que parece estar sobrando. La razón del diseño es la protección contra el deterioro. Las reglas son herramientas que sufren golpes, caídas y roces constantes. Las esquinas son las zonas más vulnerables y suelen redondearse o astillarse con el tiempo.

Si el número cero coincidiera exactamente con el borde físico, un solo golpe terminaría deformando el inicio de la escala. Además, cualquier desgaste arruinaría la precisión de las mediciones y el error de cálculo sería inevitable.

Es por eso que al desplazar el inicio de la escala hacia adentro, el fabricante asegura que, aunque la punta de la regla esté dañada, la marca del 0 permanezca intacta, nítida y confiable. Esto permite que el ojo humano ubique el inicio de la medida en una línea impresa perfecta, no en una esquina potencialmente irregular. Además, se extiende la vida útil de la herramienta de trabajo.

A veces, el desgaste es tan severo que incluso la marca del cero es difícil de distinguir. En ese caso, existe un truco clásico de carpintería y dibujo técnico: medir desde el centímetro 1. Simplemente se apoya el objeto en la marca del 1 y, al resultado final, se le restá esa unidad. Por ejemplo, si el objeto termina en la marca de 15 cm, se sabe que mide exactamente 14 cm.