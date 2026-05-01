El secreto detrás del curioso agujero en las ventanillas de avión

Las ventanas de cualquier avión tienen un pequeño orificio que suele llamar la atención de los pasajeros. A simple vista puede parecer un defecto o un detalle sin importancia, pero en realidad cumple una función clave para la seguridad durante el vuelo. Este agujero forma parte del diseño técnico de la cabina y no está allí por casualidad.

Cada ventanilla está compuesta por varias capas de material acrílico. No es un solo vidrio, sino un sistema de paneles. La capa externa es la más resistente y está preparada para soportar la diferencia de presión entre el interior del avión y el exterior, especialmente a gran altura.

El pequeño orificio se encuentra en la capa interna, la que está más cerca de los pasajeros. Su función principal es regular la presión entre las distintas capas de la ventana. Esto permite que la mayor carga recaiga sobre el panel exterior, que es el más fuerte y está diseñado para soportarla.

Gracias a este sistema, se evita que la presión se distribuya de forma irregular entre las capas. El agujero ayuda a igualar las condiciones y reduce el riesgo de que se formen tensiones innecesarias en los materiales. Es un detalle técnico que contribuye a la estabilidad de toda la estructura.

El agujero en las ventanillas del avión no está por casualidad

Además, el orificio cumple otra función importante: evita que se empañe la ventana. Al permitir una leve circulación de aire entre las capas, ayuda a mantener la visibilidad durante el vuelo, algo clave tanto para los pasajeros como para la tripulación.

Este diseño es parte de los estándares de seguridad de la aviación comercial. Los aviones están preparados para soportar condiciones extremas, como cambios bruscos de presión y temperaturas muy bajas en altura. Cada componente, incluso los más pequeños, tiene un propósito específico.

Ese diminuto agujero no es un error ni un desgaste. Es un elemento esencial que ayuda a mantener la seguridad, el confort y el correcto funcionamiento de la cabina durante el vuelo.