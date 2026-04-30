Cuántas tazas de café recomiendan los expertos para bajar el estrés

Un estudio reveló cuántas tazas de café conviene tomar por día para reducir el estrés y mejorar el ánimo. La clave está en la cantidad justa.

Un nuevo estudio científico volvió a poner al café en el centro de la escena, pero esta vez por su relación con el estrés. Lejos de la idea de que esta bebida genera nerviosismo, los investigadores encontraron que, en cantidades moderadas, podría ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir la tensión diaria.

El dato más importante es claro: la cantidad ideal se ubica entre dos y tres tazas por día. Ese rango fue el que mostró mejores resultados en la investigación, asociándose con un menor riesgo de problemas vinculados al estrés y los trastornos del ánimo.

El trabajo, publicado en Journal of Affective Disorders, analizó a más de 460 mil personas durante un período de más de 13 años. A partir de esos datos, los especialistas observaron una relación en forma de “curva en J”. Esto significa que el consumo moderado ofrece beneficios, pero tanto el exceso como la falta de café no muestran los mismos efectos positivos.

Beber dos o tres tazas por día de café es lo ideal De hecho, quienes consumían menos de esa cantidad no registraron mejoras claras en su bienestar. En cambio, superar las cuatro o cinco tazas diarias no solo elimina los beneficios, sino que podría generar el efecto contrario y aumentar el estrés o la ansiedad.

Los científicos explican que esto se debe a cómo actúa el café en el organismo. La cafeína influye en el sistema nervioso y en neurotransmisores relacionados con el ánimo, como la dopamina y la serotonina. Además, la bebida contiene antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.