El café del Torino: la postal de Las Heras que reune a los vecinos
En Aristóbulo del Valle, un Torino del 80 se vuelve un lugar de contención donde vecinos frenan a tomar algo caliente y seguir el día.
En la calle Aristóbulo del Valle, entre Presidente Quintana y Liniers de Las Heras, hay una postal que se repite cada mañana. José Ángel Quintana abre el baúl de su Torino y arma su puesto de café en plena vereda. Un pequeño cartel negro con letras blancas y el movimiento constante de vecinos lo vuelve imposible de ignorar.
El auto, un Torino Grand Routier del 80, funciona como depósito, mostrador y sobre todo como lugar donde sucede la magia simple del día a día. Desde ahí saca termos con café y leche, y también tuppers cargados de tortitas raspadas, pinchadas y de chicharrón. Todo está listo para un desayuno rápido, sin vueltas.
Las imágenes lo muestran claro: el baúl abierto es el corazón del puesto. Alrededor, una bici apoyada de algún vecino que llegó para charlar con José, algunas bolsas y utensilios completan una escena simple, pero efectiva.
La puesta en escena de un lugar pequeño pero memorable
José instala en el lugar unas mesitas y banquitos donde los clientes se sientan un rato. A veces suma una pequeña carpa para cortar el frío y poder dar abrigo con algo caliente para arrancar el día.
El armado completo consta de el Torino estacionado, las mesas a un costado y algunos clientes sentados charlando. Es una escena que mezcla trabajo, pausa y barrio.
Un punto de encuentro cotidiano
Además del café y las tortitas, José también ofrece medialunas y sacramentos. Todo al paso, pensado para quienes van a trabajar o hacen una parada breve. Pero más allá de lo que vende, lo que sostiene es el vínculo con la gente.
Muchos vecinos ya lo conocen y forman parte de esa rutina. Algunos pasan todos los días, otros frenan cuando pueden y muchos son visitantes ocasionales. En todos los casos, el puesto funciona como un punto de encuentro.
Así, José se vuelve parte de esas historias mínimas que atraviesan el barrio. Desde un baúl abierto y con recursos simples, construye algo que va más allá del café: un espacio donde siempre hay alguien esperando.