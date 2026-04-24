El café del Torino: la postal de Las Heras que reune a los vecinos

En la calle Aristóbulo del Valle, entre Presidente Quintana y Liniers de Las Heras , hay una postal que se repite cada mañana. José Ángel Quintana abre el baúl de su Torino y arma su puesto de café en plena vereda. Un pequeño cartel negro con letras blancas y el movimiento constante de vecinos lo vuelve imposible de ignorar.

El auto, un Torino Grand Routier del 80, funciona como depósito, mostrador y sobre todo como lugar donde sucede la magia simple del día a día. Desde ahí saca termos con café y leche, y también tuppers cargados de tortitas raspadas, pinchadas y de chicharrón. Todo está listo para un desayuno rápido, sin vueltas.

Las imágenes lo muestran claro: el baúl abierto es el corazón del puesto. Alrededor, una bici apoyada de algún vecino que llegó para charlar con José, algunas bolsas y utensilios completan una escena simple, pero efectiva.

Un puesto simple, con café y buena compañia, se convirtió en parada obligada para quienes trabajan o pasan por la zona.

José instala en el lugar unas mesitas y banquitos donde los clientes se sientan un rato. A veces suma una pequeña carpa para cortar el frío y poder dar abrigo con algo caliente para arrancar el día.

El armado completo consta de el Torino estacionado, las mesas a un costado y algunos clientes sentados charlando. Es una escena que mezcla trabajo, pausa y barrio.

Un punto de encuentro cotidiano

cafetero cafe vendedor torino el algarrobal (dos) Entre charlas cortas y desayunos al paso, José sostiene una historia que muchos conocen y valoran. Alf Ponce Mercado / MDZ

Además del café y las tortitas, José también ofrece medialunas y sacramentos. Todo al paso, pensado para quienes van a trabajar o hacen una parada breve. Pero más allá de lo que vende, lo que sostiene es el vínculo con la gente.

Muchos vecinos ya lo conocen y forman parte de esa rutina. Algunos pasan todos los días, otros frenan cuando pueden y muchos son visitantes ocasionales. En todos los casos, el puesto funciona como un punto de encuentro.

cafetero cafe vendedor torino el algarrobal (uno) Un puesto simple, con café y buena compañia, se convirtió en parada obligada para quienes trabajan o pasan por la zona. Alf Ponce Mercado / MDZ

Así, José se vuelve parte de esas historias mínimas que atraviesan el barrio. Desde un baúl abierto y con recursos simples, construye algo que va más allá del café: un espacio donde siempre hay alguien esperando.