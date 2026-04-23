Tomar café a diario: el beneficio clave que descubrió la ciencia

Un estudio reciente vuelve a poner al café en el centro de la escena. Más allá de su efecto estimulante, la ciencia empieza a encontrar beneficios más profundos en esta bebida cotidiana. Investigadores irlandeses analizaron cómo impacta su consumo en el organismo y los resultados abren una nueva mirada sobre el hábito de tomar café cada mañana.

El trabajo fue realizado por especialistas del APC Microbiome Ireland, del University College Cork, y publicado en la revista Nature Communications. Allí se estudió a personas que consumían café de manera habitual y se las comparó con quienes no lo hacían. El foco estuvo puesto en entender qué sucede dentro del cuerpo, más allá del clásico “despertarse” que produce la cafeína.

Uno de los hallazgos más importantes tiene que ver con la microbiota intestinal. Los científicos observaron que el café puede modificar las bacterias del intestino. Este cambio no es menor, porque el intestino está conectado con el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro, clave para regular funciones físicas y emocionales.

A partir de estas modificaciones, los investigadores detectaron efectos positivos en el estado de ánimo. Las personas que consumían café de forma regular mostraron menos niveles de estrés y una mejor percepción general de bienestar. Incluso se observaron beneficios tanto en el café con cafeína como en el descafeinado.

El estudio también analizó el impacto en las funciones cognitivas. En algunos casos, se registraron mejoras en la concentración y el rendimiento mental. Esto sugiere que el café no solo ayuda a arrancar el día, sino que podría tener efectos más duraderos en el cerebro.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores trabajaron con adultos sanos, divididos entre consumidores habituales (entre tres y cinco tazas diarias) y personas que no tomaban café. Durante el proceso, se realizaron análisis biológicos y evaluaciones psicológicas para medir los cambios en cada grupo.

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas aclaran que no se trata de una solución mágica. Como en muchos aspectos de la salud, el equilibrio es clave. El consumo moderado parece ser el punto ideal para aprovechar los beneficios sin caer en excesos.