Jardín: por qué deberías tener cuidado si quieres plantar una higuera
La higuera es un árbol frutal muy valorado, pero sus frutos caídos pueden atraer insectos y roedores si no se mantienen limpias las áreas del jardín.
El cuidado del jardín suele parecer una tarea sencilla, pero no todas las decisiones son iguales. Algunos árboles pueden traer beneficios, como sombra o frutos, mientras que otros generan problemas si no se eligen bien desde el inicio. En este caso, especialistas en jardinería advierten sobre una especie que conviene evitar en ciertos espacios del hogar.
Uno de los casos más mencionados por especialistas es el de la higuera común. Este árbol es muy valorado por sus higos dulces y su aspecto frondoso, pero puede convertirse en un problema en patios o jardines pequeños.
La preocupación principal aparece cuando los frutos caen al suelo. Los higos se descomponen rápido y liberan un olor dulce que atrae insectos y también roedores. En particular, pueden convertirse en un foco que favorece la presencia de ratas en zonas cercanas a las viviendas.
Cuando estos frutos no se limpian con frecuencia, se acumulan en el suelo y generan un ambiente húmedo y con restos orgánicos. Ese tipo de entorno es ideal para que las plagas encuentren alimento y refugio. Por eso, el mantenimiento es un punto clave.
Los especialistas en jardinería y control de plagas explican que las ratas suelen buscar lugares con comida fácil de conseguir. Un jardín con frutas en descomposición puede transformarse en un punto atractivo si no se realizan tareas de limpieza habituales.
Jardín: cuidados que hay que tener si se tiene una higuera
Esto no significa que la higuera deba evitarse en todos los casos. Con cuidados simples, como recoger los frutos caídos y mantener el área limpia, es posible tenerla sin mayores problemas. También ayuda ubicarla en espacios amplios, alejados de la casa.