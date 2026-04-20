Jardín: por qué deberías tener cuidado si quieres plantar una higuera

La higuera es un árbol frutal muy valorado, pero sus frutos caídos pueden atraer insectos y roedores si no se mantienen limpias las áreas del jardín.

El cuidado del jardín suele parecer una tarea sencilla, pero no todas las decisiones son iguales. Algunos árboles pueden traer beneficios, como sombra o frutos, mientras que otros generan problemas si no se eligen bien desde el inicio. En este caso, especialistas en jardinería advierten sobre una especie que conviene evitar en ciertos espacios del hogar.

Uno de los casos más mencionados por especialistas es el de la higuera común. Este árbol es muy valorado por sus higos dulces y su aspecto frondoso, pero puede convertirse en un problema en patios o jardines pequeños.

La preocupación principal aparece cuando los frutos caen al suelo. Los higos se descomponen rápido y liberan un olor dulce que atrae insectos y también roedores. En particular, pueden convertirse en un foco que favorece la presencia de ratas en zonas cercanas a las viviendas.

2222221 Higuera en el jardín. istockphoto

Cuando estos frutos no se limpian con frecuencia, se acumulan en el suelo y generan un ambiente húmedo y con restos orgánicos. Ese tipo de entorno es ideal para que las plagas encuentren alimento y refugio. Por eso, el mantenimiento es un punto clave.