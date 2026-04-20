Qué está haciendo hoy Marta Albertini, la reina de las villanas de las telenovelas

Marta Albertini nació el 17 de marzo de 1954 en San Carlos, departamento de Maldonado, Uruguay. Es una actriz que desarrolló la mayor parte de su carrera en Argentina, especialmente en televisión. Se formó en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu de Montevideo.

Sus primeros pasos profesionales los dio en la Comedia Nacional de su país, antes de trasladarse al ámbito artístico argentino. Sus inicios en la televisión argentina incluyeron papeles secundarios en telenovelas, como su debut con el personaje de Idelma en “Piel naranja”, obra de Alberto Migré.

Con el tiempo fue participando en numerosas ficciones populares, entre ellas “Dos a quererse”, “Amándote”, “La extraña dama”, “Romanzo” y “Chiquilina mía”, consolidando una presencia constante en la pantalla chica durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Su consagración llegó con la telenovela “Dos para una mentira”, donde interpretó a Betiana Montalvo, una productora televisiva manipuladora y despiadada. Ese personaje, sumado a otros roles similares, la convirtió en una de las villanas más recordadas de la televisión argentina. Su estilo, marcado por un tono sereno y cínico, junto con su imagen característica, ayudó a construir su fama como “la reina de las villanas”.

Además de su extensa trayectoria en televisión, Albertini también desarrolló trabajos en teatro y tuvo participaciones en cine y otros formatos. A lo largo de su carrera integró diversos elencos teatrales y en 2002 participó en un episodio de “Los Simuladores”. En el plano personal, se sabe que en 1973 mantuvo una relación con el cantante Pipo Pescador, en el inicio de su vida artística.

Qué está haciendo actualmente Marta Albertini

La actriz forma parte del último estreno teatral de José Maria Muscari, Doradas. La obra reúne sobre el escenario a cinco estrellas de la época dorada del espectáculo argentino: Marta Albertini, Cristina Albero, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal.

Cinco mujeres que fueron grandes protagonistas de los años 70, 80 y 90, y que a lo largo de su exitosa y prolífica carrera artística trabajaron y descollaron en teatros, estudios de cine y televisión, así como en las más importantes pasarelas de la Argentina pero que nunca tuvieron la oportunidad de actuar sobre el escenario del teatro Nacional Cervantes, la sala teatral más prestigiosa y emblemática de la escena teatral argentina, se dan el gusto de unirse por primera vez, en el escenario y debutar en el Cervantes con un mágico y nostálgico espectáculo.

Doradas1 Carolina Papaleo, Cristina Albero, Ginette Reynal, Judith Gabbani y Marta Albertini.

El espectáculo, que se presenta de jueves a domingo, combina historias personales de una época dorada del espectáculo y de la historia argentina, donde estas cinco mujeres fueron protagonistas y portada de diarios y revistas así como protagonistas en el cine, el teatro y la televisión de nuestro país.

Esto dijo José María Muscari sobre su estreno:

"Cinco actrices populares que actuaron toda la vida, pero que ahora, en su madurez artística, llegan por primera vez al prestigio del Cervantes. Una obra escrita con la colaboración de la inteligencia artificial que combina confesiones personales e ingredientes retro. Un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas. Doradas es quizás, el pretexto para verlas a ellas nuevamente refulgentes".