Después de los 35: las 4 decisiones que más ayudan al corazón y la circulación

El corazón pasa factura con los años. Después de los 35, muchas personas empiezan a notar cansancio, presión alta, mala circulación o colesterol elevado. La rutina, el estrés y el sedentarismo dejan señales en silencio. Por eso, hay hábitos diarios que ayudan al sistema cardiovascular y mejoran la circulación.

Caminar todos los días sigue entre las recomendaciones más repetidas por cardiólogos. No hace falta correr maratones ni pasar horas en un gimnasio. Una caminata de 30 minutos ayuda a mover la sangre, mejora la oxigenación y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. También favorece el control del azúcar en sangre y ayuda a mantener un peso estable.

Dormir mal afecta mucho más de lo que muchos creen. Estudios recientes relacionan el descanso insuficiente con hipertensión, inflamación y problemas circulatorios. Dormir entre siete y ocho horas ayuda al cuerpo a regular funciones importantes del corazón . Además, un buen descanso reduce el estrés, algo que también influye en la salud cardiovascular con el paso de los años.

el-insomnio-es-un-padecimiento-que-puede-provocar-graves-problemas-la-salud-foto-abc Dormir mal dejó de ser una experiencia aislada para convertirse en un fenómeno colectivo. Archivo MDZ

La alimentación diaria marca una diferencia real. Frutas, verduras, legumbres, avena y pescado aparecen entre los alimentos ligados a un mejor funcionamiento del sistema circulatorio. En cambio, el exceso de embutidos, frituras y bebidas azucaradas genera efectos negativos en arterias y presión arterial. Comer más natural ayuda al cuerpo sin necesidad de restricciones exageradas.

Otro punto importante es controlar los chequeos médicos. Muchas personas viven con presión alta o colesterol elevado sin saberlo. Un análisis de rutina ayuda a detectar problemas antes de que aparezcan síntomas graves. Después de los 35, especialistas recomiendan prestar atención a la presión arterial, glucosa y niveles de colesterol al menos una vez al año.