Comida para el corazón: la guía simple para cuidar tu colesterol

Tu corazón los ama: los cinco alimentos que debes comer esta semana. Los mejores aliados contra el colesterol.

Cuidar el corazón empieza en el plato. La comida diaria define la fuerza de tus arterias y la salud de tu cuerpo.

La guía simple para nutrir el corazón Las verduras de hoja verde como las espinacas aportan vitamina K y nitratos. Estos compuestos reducen la presión de las arterias y mejoran la circulación sanguínea.

Los pescados grasos como el salmón o la sardina contienen omega tres en abundancia. Este nutriente reduce los triglicéridos y frena la acumulación de grasa en los vasos.

Las frutas con bayas como fresas o arándanos ofrecen grandes dosis de antioxidantes. Su consumo frecuente protege contra el estrés que daña las células cardiacas.

Estos frutos secos serán tus aliados para mantener la piel firme y las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik Los frutos secos como las nueces entregan grasas saludables, fibra y minerales. Una porción pequeña ayuda a controlar el colesterol malo en la sangre.