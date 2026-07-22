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Comida para el corazón: la guía simple para cuidar tu colesterol

Tu corazón los ama: los cinco alimentos que debes comer esta semana. Los mejores aliados contra el colesterol.

Julián Martínez

Nutre tu corazón.

Nutre tu corazón.

Cuidar el corazón empieza en el plato. La comida diaria define la fuerza de tus arterias y la salud de tu cuerpo.

La guía simple para nutrir el corazón

Las verduras de hoja verde como las espinacas aportan vitamina K y nitratos. Estos compuestos reducen la presión de las arterias y mejoran la circulación sanguínea.

Los pescados grasos como el salmón o la sardina contienen omega tres en abundancia. Este nutriente reduce los triglicéridos y frena la acumulación de grasa en los vasos.

Las frutas con bayas como fresas o arándanos ofrecen grandes dosis de antioxidantes. Su consumo frecuente protege contra el estrés que daña las células cardiacas.

Estos frutos secos serán tus aliados para mantener la piel firme y las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik
Estos frutos secos serán tus aliados para mantener la piel firme y las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik

Los frutos secos como las nueces entregan grasas saludables, fibra y minerales. Una porción pequeña ayuda a controlar el colesterol malo en la sangre.

Las legumbres como lentejas o garbanzos aportan proteína vegetal de gran calidad. Además, su fibra soluble evita picos de azúcar que afectan al corazón.

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