Junio parece un mal mes para el jardín, pero estas flores agradecen ser plantadas ahora

Cuando llegan los días fríos, muchas personas dan por terminada la temporada de jardinería. El jardín pierde parte de su color, algunas plantas entran en reposo y la idea de sembrar algo nuevo suele quedar para más adelante. Sin embargo, quienes tienen experiencia con flores saben que junio puede ser uno de los momentos más interesantes del año para empezar a trabajar pensando en la primavera.

Mientras gran parte de las especies reducen su actividad por las bajas temperaturas, otras aprovechan estas condiciones para desarrollar raíces fuertes y adaptarse mejor al entorno. Esa ventaja inicial puede marcar una diferencia importante cuando los días comienzan a alargarse y aparecen las primeras temperaturas templadas. Por eso, muchos jardineros consideran que el invierno no es una pausa, sino el comienzo silencioso de la próxima temporada de floración.

Entre las opciones más recomendadas para plantar durante junio aparecen los pensamientos. Son una de las flores más populares de la temporada fría y se destacan por la enorme variedad de colores que ofrecen. Pueden cultivarse en macetas, canteros o bordes de jardín y tienen una ventaja que pocos pasan por alto: siguen aportando color incluso cuando gran parte de las plantas pierde protagonismo.

Además, no requieren cuidados complejos. Un lugar con buena iluminación y un sustrato que conserve humedad sin acumular agua suele ser suficiente para que crezcan con fuerza durante los meses más fríos. Su capacidad de florecer durante el otoño y el invierno las convierte en una de las alternativas preferidas para quienes buscan mantener vivo el jardín durante todo el año.

Las aliadas de quienes buscan color sin demasiado esfuerzo

Otra especie que gana protagonismo en esta época son las caléndulas. Sus flores de tonos amarillos y anaranjados destacan incluso en los días más grises y tienen fama de adaptarse con facilidad a distintas condiciones climáticas. Esa resistencia explica por qué aparecen con frecuencia tanto en jardines ornamentales como en huertas familiares.

Además de su atractivo visual, suelen atraer insectos beneficiosos para otras plantas y colaborar en el control natural de algunas plagas. Esa combinación de belleza y funcionalidad hace que muchos aficionados a la jardinería las consideren una de las opciones más completas para sembrar durante el invierno.

Una apuesta que se disfruta en primavera

Las prímulas completan la lista de especies recomendadas para esta época. Con flores que pueden aparecer en tonos blancos, amarillos, violetas, rojos o rosados, ofrecen una de las paletas más amplias para quienes buscan darle variedad al jardín. Prefieren ambientes frescos y riegos moderados, condiciones que suelen encontrarse naturalmente durante el invierno.

Lo interesante es que el trabajo realizado ahora suele dar sus mejores resultados algunos meses después. Cuando llega la primavera, estas plantas ya cuentan con un desarrollo previo que les permite florecer con mayor intensidad. Por eso, aunque junio pueda parecer un mes poco atractivo para sembrar, muchos jardineros experimentados lo consideran una oportunidad. Mientras el jardín parece dormido, algunas flores ya están preparando el espectáculo que llegará con los primeros días cálidos.