Este es el horario exacto para regar las plantas en junio

Con el inicio de un nuevo mes y la inminente llegada del invierno , las rutinas de cuidado en el jardín deben reconfigurarse por completo. La salud de las plantas ahora depende del momento exacto del día en que se riegan.

A diferencia del verano, cuando se priorizan los extremos de la jornada para evitar la evaporación veloz, el invierno exige la lógica inversa. Los expertos en jardinería coinciden en que la ventana óptima de riego durante junio se ubica estrictamente entre las 10 y las 14horas.

Aprovechar esta franja de la media mañana y el mediodía ofrece ventajas biológicas cruciales para la supervivencia de las plantas. Por un lado, coincide con las horas de mayor radiación solar y temperaturas más amables. Esto permite que las plantas absorban el agua activamente sin sufrir un shock térmico por el frío del suelo.

Además, le otorga al sustrato el tiempo necesario para orearse, absorber los nutrientes y evaporar los excedentes superficiales antes del atardecer.

Asimismo, al llegar la noche con la tierra libre de charcos, se evita que el agua retenida se congele con el descenso abrupto de la temperatura, impidiendo que la escarcha destruya el sistema radicular.

Por el contrario, mantener la costumbre de regar a primera hora del amanecer o durante la caída de la tarde resulta altamente peligroso en esta época. En esos momentos, la falta de calor impide que el agua circule o se evapore, transformando las macetas y canteros en depósitos de humedad helada.