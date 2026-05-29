Las tres plantas aromáticas para la cocina que tienen más de un uso en casa
Las plantas aromáticas son aliadas perfectas para la cocina y el hogar. Te contamos cuáles son las tres ideales para tener a mano.
Tener plantas aromáticas en la cocina no sólo nos sirve para tener hojitas frescas a mano para nuestras comidas o para decorar los espacios, dependiendo la especie también podemos encontrar otras propiedades que podemos aprovechar. Desde sahumerios caseros hasta potentes repelentes para hormigas y cucarachas, estas son las plantas que tenes que tener en casa.
Romero: el protector de la casa
El romero es famoso por realzar el sabor de las carnes y las papas, pero su intenso aroma leñoso cumple un rol fundamental fuera de las ollas. Colocar unas ramitas frescas en las alacenas o preparar una infusión concentrada para pulverizar en los rincones funciona como un repelente natural infalible contra mosquitos, moscas y polillas. Además, ese mismo líquido sirve para desinfectar mesadas gracias a sus propiedades antisépticas.
Menta: el escudo contra las plagas
Más allá de su uso fresco en infusiones, postres o tragos, la menta es una de las plantas más temidas por los insectos rastreros. El aceite esencial que desprenden sus hojas actúa como una barrera natural: colocar una maceta en los accesos de la cocina o frotar sus hojas en los zócalos ayuda a ahuyentar definitivamente a las hormigas y arañas, que detestan su fuerte estímulo olfativo.
Laurel: el desodorizante ancestral
Tradicionalmente asociado a las salsas y estofados, el laurel es un aliado único para la atmósfera del hogar. Quemar una hoja seca en un platito de cerámica dentro de la cocina funciona como un sahumerio express que elimina por completo los olores pesados a frito o pescado en pocos minutos. Asimismo, sus hojas secas esparcidas en el interior de los frascos de arroz o harina evitan la aparición del gorgojo.