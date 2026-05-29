Las tres plantas aromáticas para la cocina que tienen más de un uso en casa

Las plantas aromáticas son aliadas perfectas para la cocina y el hogar. Te contamos cuáles son las tres ideales para tener a mano.

Tener plantas aromáticas en la cocina no sólo nos sirve para tener hojitas frescas a mano para nuestras comidas o para decorar los espacios, dependiendo la especie también podemos encontrar otras propiedades que podemos aprovechar. Desde sahumerios caseros hasta potentes repelentes para hormigas y cucarachas, estas son las plantas que tenes que tener en casa.

Romero: el protector de la casa El romero es famoso por realzar el sabor de las carnes y las papas, pero su intenso aroma leñoso cumple un rol fundamental fuera de las ollas. Colocar unas ramitas frescas en las alacenas o preparar una infusión concentrada para pulverizar en los rincones funciona como un repelente natural infalible contra mosquitos, moscas y polillas. Además, ese mismo líquido sirve para desinfectar mesadas gracias a sus propiedades antisépticas.

Planta de Romero.jpg Una pequeña planta de romero en la cocina puede ayudarte a condimentar carnes y con el tratamiento adecuado, a desinfectar. Foto: Archivo

Menta: el escudo contra las plagas Más allá de su uso fresco en infusiones, postres o tragos, la menta es una de las plantas más temidas por los insectos rastreros. El aceite esencial que desprenden sus hojas actúa como una barrera natural: colocar una maceta en los accesos de la cocina o frotar sus hojas en los zócalos ayuda a ahuyentar definitivamente a las hormigas y arañas, que detestan su fuerte estímulo olfativo.