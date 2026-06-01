Cómo hacer para configurar el televisor para ver el Mundial 2026 como si estuvieras en la cancha

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, millones de personas ya preparan el living para seguir las transmisiones. Para verlo como en la cancha se pueden hacer algunos ajustes en el televisor que transformará por completo la experiencia.

El primer error común es activar el "Modo Deportes". Aunque su nombre sugiera lo contrario, las configuraciones de fábrica bajo este perfil suelen ser el peor enemigo de una buena transmisión. Esta función satura los colores al extremo, eleva el brillo a niveles que agotan la vista y destruye los detalles finos de la imagen.

Es por eso que los expertos recomiendan cambiar el perfil de imagen a Modo Cine, película o filmmaker mode, opciones que respetan la estética real de la transmisión.

Otro de los mayores desafíos en el fútbol son las jugadas rápidas . Los televisores modernos usan tecnologías de suavizado como TruMotion, MotionFlow o Auto Motion Plus, las cuales crean fotogramas artificiales para rellenar la imagen. Si están mal calibradas, la pelota se verá borrosa o con un halo extraño.

La solución radica en ingresar a los ajustes de claridad de la pantalla, pasar el comando a modo personalizado y modificar dos valores clave: subir la reducción de desenfoque (Blur) a niveles entre 8 y 10 para mantener la nitidez en las corridas, y bajar la reducción de vibración (Judder) a 0 o 2 para eliminar el artificial "efecto telenovela".

En cuanto al equilibrio de la imagen, existe el mito de que subir la nitidez al máximo mejora la definición. En este caso lo ideal es reducir la nitidez a un rango de entre 0 y 15, ya que las señales actuales de alta definición ya vienen con la claridad necesaria desde el origen.

La iluminación del living también juega un rol crucial según la hora del encuentro. Para los partidos que se disputan de día en salas muy iluminadas, se aconseja elevar la luz de fondo o backlight a niveles de entre el 80% y el 100%.

Finalmente, el color del césped y de la piel de los futbolistas suele verse alterado por la tendencia de los televisores a teñir la pantalla de azul para que parezca más llamativa. Para lograr el realismo del estadio, se debe buscar la opción de temperatura de color en el menú de expertos y seleccionar la opción Cálido 1 o Cálido 2.