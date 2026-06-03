El secreto casero para que las plantas resistan el frío mendocino y crezcan fuertes usando lo que tirás en la cocina

Dos ingredientes cotidianos pueden cambiar la salud del jardín por completo. El almidón y los azúcares naturales ayudan a combatir las heladas y plagas del suelo mendocino que aparecen durante junio. Pero también tienen la capacidad de fortalecer una planta .

Mantener el jardín verde durante el frío parece todo un desafío para los mendocinos. Sin embargo, la solución no es gastar una fortuna en agroquímicos o fertilizantes industriales en el vivero, sino que con mirar dentro de la cocina encontrarás la solución a muchos de tus problemas.

La papa cruda y la maleza de caña son capaces de transformar la salud de las plantas , protegerlas de las heladas y potenciar su crecimiento de forma natural.

La papa es rica en almidón, potasio y carbohidratos. Pero para usarla en jardín se deben realizar pequeños orificios en una papa cruda e introducir el tallo de lo que quieras plantar. Luego enterrá la papa completa en la maceta o en el suelo.

El suelo mendocino pierde humedad rápidamente, pero la papa actúa como una esponja orgánica que le provee agua constantemente al gajo y los nutrientes necesarios para que desarrolle raíces fuertes.

La melaza de caña es ideal para mejorar la absorción de nutrientes

La melaza de caña es el residuo líquido espeso que queda de la purificación de la caña de azúcar. Para usarlo hay que diluir una cucharada de melaza en un litro de agua tibia y usarla para regar las plantas una vez al mes.

melaza La melaza se puede conseguir en dietéticas o en growshops locales. Shutterstock

Al igual que los restos de café, la melaza alimenta los microorganismos benéficos del suelo. En invierno, las plantas y la tierra descansan por las bajas temperaturas. Este endulzante natural despierta la tierra y mejora la absorción de nutrientes esenciales.