Gimnasia define su plantel: retiene a dos referentes del ascenso y se despide de varios jugadores

Mientras continúa trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada, Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzó a definir el futuro de varios futbolistas que integraron el equipo durante el último campeonato.

Entre las novedades más importantes aparece la continuidad de dos jugadores que fueron piezas fundamentales durante el histórico ascenso a Primera División, aunque luego tuvieron escasa participación en la máxima categoría.

Se trata de Brian Ferreyra y Nicolás Romano, quienes continuarán formando parte del plantel mensana y seguirán bajo las órdenes del cuerpo técnico. La dirigencia lre pidio al entrenador que esos dos valores, patrimonio del club tengan minutos en la segunda parte del año.

En contrapartida, varios futbolistas finalizarán sus ciclos en la institución. Juan Pablo Álvare z regresará a Cerro de Uruguay, club dueño de su pase, mientras que Facundo Cerver a continuará su carrera en Aldosivi a préstamo.

También dejarán el club Tomás O'Connor, quien retornará a Rosario Central, y Tomás Ortiz, que volverá a Chacarita tras concluir su vínculo con el conjunto mendocino.

Por su parte, Nicolás Linares es otro de los nombres que aparece dentro del grupo de jugadores cuyo futuro se encuentra en evaluación de cara al próximo mercado de pases.

Interés real por tres jugadores

En cuanto a incorporaciones, Gimnasia ya comenzó a moverse y uno de los nombres que interesa es el de Fabio Pereyra, quien se transformó en una de las prioridades del cuerpo técnico junto con Santiago González y Marcelo Eggel del Deportivo Maipú. Este último de gran interes por la Comisión Directiva.

La dirigencia y el cuerpo técnico continúan analizando alternativas para reforzar distintas posiciones, con el objetivo de mantener el protagonismo mostrado por el equipo en los últimos años.

Con varias salidas confirmadas, algunas continuidades importantes y los primeros refuerzos en camino, el Lobo empieza a delinear el plantel que buscará ser protagonista y mantenerse lejos de los puestos de peligro. .