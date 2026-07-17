A una semana de enfrentar a Gimnasia, Central Córdoba se quedó sin entrenador

Lucas Pusineri renunció por motivos personales y dejó el cargo a siete días del debut ante el Lobo mendocino por el Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya comenzó a preparar su debut en el Torneo Clausura de la Primera Nacional, pero en las últimas horas recibió una noticia inesperada: Central Córdoba, su primer rival en el campeonato, se quedó sin director técnico.

Central Córdoba se quedó sin entrenador antes de Jugar con Gimnasia Lucas Pusineri comunicó su decisión de dejar el cargo por motivos personales, una determinación que fue aceptada por la dirigencia del conjunto santiagueño y que genera incertidumbre a pocos días del inicio del certamen.

La salida del entrenador se produce apenas una semana antes del partido que enfrentará a Central Córdoba con Gimnasia de Mendoza, programado para el viernes 24 de julio, a las 16:45, en el estreno de ambos equipos en el Clausura.

Gimnasia le ganó 1-0 a Central Córdoba en su debut en Primera División. X @GimnasiaMendoza Pusineri cierra su ciclo después de 17 partidos dirigidos, con un saldo de cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas, números que no lograron consolidar el proyecto futbolístico del Ferroviario.

Ahora la dirigencia deberá resolver rápidamente quién será el reemplazante. No se descarta que el equipo sea dirigido de manera interina si no se logra cerrar un nuevo entrenador antes del debut.