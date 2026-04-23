Día del Libro: tres historias de amor imperdibles para lectores
En el Día Internacional del Libro, tres novelas románticas que atraviesan épocas y estilos, con historias que siguen emocionando a lectores de todo el mundo.
Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha impulsada por la UNESCO desde 1995 para promover la lectura, la industria editorial y el derecho de autor. La elección del día no es casual: coincide con la muerte de escritores como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, lo que le da un fuerte valor simbólico.
En este contexto, los libros se convierten en protagonistas y el romance, uno de los géneros más leídos, ofrece historias inolvidables que atraviesan generaciones.
Tres libros de romance imprescindibles
Entre los títulos imprescindibles está Orgullo y prejuicio. Publicada en 1813, la novela de Jane Austen narra la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, dos personajes marcados por sus prejuicios iniciales. Con un estilo elegante y observador, Austen retrata las normas sociales de su época mientras construye una de las historias de amor más icónicas de la literatura.
Otro clásico fundamental es Cumbres borrascosas, de 1847. Escrita por Emily Brontë, esta obra presenta una relación intensa y tormentosa entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. La novela se destaca por su tono oscuro y su exploración de emociones extremas, alejándose del romance idealizado para mostrar una pasión compleja y, a veces, destructiva.
En una línea distinta, pero igualmente inolvidable, aparece Bajo la misma estrella, publicada en 2012. El autor John Green cuenta la historia de Hazel y Augustus, dos adolescentes que se conocen en un grupo de apoyo para pacientes con cáncer. La novela combina amor, humor y reflexión sobre la vida y la muerte, y logró conectar con millones de lectores en todo el mundo.
Estos tres libros muestran distintas formas de vivir el amor: desde lo clásico y contenido hasta lo intenso y lo contemporáneo. En el Día Internacional del Libro, son una puerta ideal para redescubrir por qué las historias románticas siguen emocionando tanto.