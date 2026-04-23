Día del Libro: tres historias de amor imperdibles para lectores

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro , una fecha impulsada por la UNESCO desde 1995 para promover la lectura, la industria editorial y el derecho de autor . La elección del día no es casual: coincide con la muerte de escritores como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, lo que le da un fuerte valor simbólico.

En este contexto, los libros se convierten en protagonistas y el romance , uno de los géneros más leídos, ofrece historias inolvidables que atraviesan generaciones.

Entre los títulos imprescindibles está Orgullo y prejuicio . Publicada en 1813, la novela de Jane Austen narra la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, dos personajes marcados por sus prejuicios iniciales. Con un estilo elegante y observador, Austen retrata las normas sociales de su época mientras construye una de las historias de amor más icónicas de la literatura.

Otro clásico fundamental es Cumbres borrascosas , de 1847. Escrita por Emily Brontë, esta obra presenta una relación intensa y tormentosa entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. La novela se destaca por su tono oscuro y su exploración de emociones extremas, alejándose del romance idealizado para mostrar una pasión compleja y, a veces, destructiva.

En una línea distinta, pero igualmente inolvidable, aparece Bajo la misma estrella, publicada en 2012. El autor John Green cuenta la historia de Hazel y Augustus, dos adolescentes que se conocen en un grupo de apoyo para pacientes con cáncer. La novela combina amor, humor y reflexión sobre la vida y la muerte, y logró conectar con millones de lectores en todo el mundo.

Estos tres libros muestran distintas formas de vivir el amor: desde lo clásico y contenido hasta lo intenso y lo contemporáneo. En el Día Internacional del Libro, son una puerta ideal para redescubrir por qué las historias románticas siguen emocionando tanto.