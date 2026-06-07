Tienen giros brutales y se ven de un tirón: las dos series de Netflix ideales para devorarse este fin de semana

Netflix renueva su catálogo con Así aprenderás, un crudo thriller, y El testigo, una miniserie británica sobre el impactante caso de Rachel Nickell.

El suspenso psicológico es uno de los géneros que está ocupando todas las plataformas. Sus historias con giros inesperados y personajes complejos hacen que quieras ver todo sin descanso. Como es fin de semana, Netflix tiene dos series cortas cargadas de drama y crimen que podés ver de un solo tirón.

Así aprenderás trata sobre una escuela de Corea del Sur donde el acoso y la violencia han superado los límites. Por eso, se crea la Oficina de Protección de Derechos Educativos con inspectores que intervienen de forma extrema y poco convencional, utilizando la fuerza física y tácticas para someter a los estudiantes.

así aprenderas q La serie Así aprenderás cuenta con 10 episodios. Archivo

Los medios especializados la catalogan como una mezcla de drama escolar y acción callejera que se siente como una “historia de superhéroes realistas y sin capa”. Se destacan sus coreografías de combate y presiones, aunque algunas pueden resultar demasiado violentas.

El testigo: la segunda serie para ver en Netflix El testigo es una miniserie británica que aborda las consecuencias del asesinato de Rachel Nickell, un caso que conmovió a todos en los 90. La trama se enfoca en la pareja de Rachel y su hijo que fue el único testigo del brutal ataque. En la serie se muestra cómo tuvo que batallar el padre para proteger a su hijo de la investigación policial y los medios sensacionalistas.